صنعت پنبه گلستان درحال احیا شدن است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدالله قره خانی شامگاه جمعه در نشست صنعتگران استان افزود: یک نگاه جدید به پنبه استان باید ایجاد شود زیرا پنبه در حال احیا شدن است.



وی اظهار داشت: با توان سرمایه ای که در استان است نباید انتظار جهش را در صنعت استان داشته باشیم.

وی افزود: فعالیتهای فرآیندی در استان کم نیست اما چیزی که استان به آن نیاز دارد نتیجه است، امکانات و قابلیتها در استان وجود دارد ولی همه چیز در دستان وزارتخانه است.