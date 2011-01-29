  1. استانها
  2. گلستان
۹ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۲

صنعت پنبه گلستان درحال احیا شدن است

صنعت پنبه گلستان درحال احیا شدن است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت: پنبه سرزمین طلای سفید درحال احیاء شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدالله قره خانی شامگاه جمعه در نشست صنعتگران استان افزود: یک نگاه جدید به پنبه استان باید ایجاد شود زیرا پنبه در حال احیا شدن است.
 
وی اظهار داشت: با توان سرمایه ای که در استان است نباید انتظار جهش را در صنعت استان داشته باشیم.
 
وی افزود: فعالیتهای فرآیندی در استان کم نیست اما چیزی که استان به آن نیاز دارد نتیجه است، امکانات و قابلیتها در استان وجود دارد ولی همه چیز در دستان وزارتخانه است.
 
قره خانی، با تاکید بر تلاش زیاد برای قبولاندن قابلیت صنعتی شدن استان گفت: خواست ما اینست که وزارتخانه می تواند بعضی از صنایع استان را نجات دهد.
 
این نماینده مجلس عنوان کرد: وزارتخانه باید در تنظیم یک سند کلی برای صنعت استان دخول پیدا کند و چند مشاور قدر و قوی برای تدوین سند صنعت و معدن استان باید گرفته شود.
 
وی در پایان تاکید کرد: نمایندگان مردم استان در مجلس هرجا که لازم باشد حمایت می کنند.
کد مطلب 1241158

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها