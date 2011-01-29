صنعت پنبه گلستان درحال احیا شدن است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدالله قره خانی شامگاه جمعه در نشست صنعتگران استان افزود: یک نگاه جدید به پنبه استان باید ایجاد شود زیرا پنبه در حال احیا شدن است.
وی اظهار داشت: با توان سرمایه ای که در استان است نباید انتظار جهش را در صنعت استان داشته باشیم.
قره خانی، با تاکید بر تلاش زیاد برای قبولاندن قابلیت صنعتی شدن استان گفت: خواست ما اینست که وزارتخانه می تواند بعضی از صنایع استان را نجات دهد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: وزارتخانه باید در تنظیم یک سند کلی برای صنعت استان دخول پیدا کند و چند مشاور قدر و قوی برای تدوین سند صنعت و معدن استان باید گرفته شود.
وی در پایان تاکید کرد: نمایندگان مردم استان در مجلس هرجا که لازم باشد حمایت می کنند.
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