عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-420 نفر از 598 نماینده پارلمان آلمان موافقت خود را با طرح تمدید حضور نظامیان این کشور در افغانستان اعلام کردند.

-دفتر سازمان ملل در ساحل عاج از کشته شدن 271 نفر پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور خبر داد.

-دهها هزار نفر از مردم بخش قبرس نشین ترکیه دراعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت تظاهرات کردند.

-"لیو ژنمین" نماینده چین و معاون وزیر خارجه این کشور به شینهوا گفت: بحران ساحل عاج باید به شیوه ای صلح آمیز حل شود.

-در پی کشته شدن سه پاکستانی توسط کارمندان کنسولگری آمریکا در شهر لاهور هزاران نفر تظاهرات کردند.

-نخست وزیر ایرلند روز سه شنبه پارلمان را منحل کرده و زمان برگزاری انتخابات عمومی را اعلام خواهد کرد.

-مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه در مذاکرات شش جانبه در دیدار با همتای کره جنوبی خود در سئول درباره برنامه هسته ای کره شمالی گفتگو کرد.

-رئیس جمهوری مصر از انحلال دولت در پی اعتراضات مردمی در این کشور خبر داد.

-رئیس جمهموری آمریکا از "حسنی مبارک" خواست تا قول دموکراسی و اقتصاد بهتر را به این کشور بدهد.

-سخنگوی کاخ سفید خواستار اطلاحات اقتصادی در مصر شد.

-کمیسیون انتخاباتی هائیتی اعلام کرد که نتایج نهایی دور اول انتخابات بحث برانگیز در نوامبر گذشته در دوم فوریه اعلام می شود.

-در نتیجه دو انفجار انتحاری در کامیونی در شمال غرب پاکستان دستکم چهار نفر کشته و 19 فرد دیگر زخمی شدند.