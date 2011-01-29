بهره برداری از بیمارستان خرم آباد با نسخه وزیر؛ شاید وقتی دیگر!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، کلاف سردرگم افتتاح بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد را حتی وزیر مسکن و شهرسازی هم نتوانست باز کند تا بازهم تاریخ تحویل این پروژه به علوم پزشکی به زمان دیگری موکول شود.

وزیر مسکن و شهرسازی که پس از انتقادات فراوان از پروژه مسکن مهر و بیمارستان شهید رحیمی در این استان حضور یافته بود در ابتدای حضور خود در فرودگاه خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که پروژه بیمارستان خرم آباد را روز پنج شنبه برای تجهیز تحویل دانشگاه علوم پزشکی خواهد داد.

این در حالیست که ساعتی بعد وقتی علی نیکزاد از پروژه بیمارستان شهید رحیمی بازدید کرد در گفتگویی کوتاه با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان با دلایل مسئولان حوزه بهداشت و درمان برای عدم تحویل بیمارستان مواجه شد و بدون اینکه از بیمارستان بازدید کند محل پروژه را ترک کرد.

تجهیز بیمارستان قبل از تحویل موقت معقول نیست!

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در حاشیه بازدید وزیر در گفتگو با خبرنگار مهر با معقول ندانستن خرید تجهیزات قبل از تحویل موقت بیمارستان از سوی وزارت مسکن، تصریح کرد که تا زمان تحویل موقت بیمارستان اقدام به خرید تجهیزات برای تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد نخواهد کرد و اصلا معقول نیست که چنین کاری انجام دهد.

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اردشیر شیخ آزادی خواستار اعلام زمان تحویل موقت بیمارستان شد و خاطر نشان کرد: حداقل باید تاریخی با تقریب یک ماه به ما اعلام کنند تا ما برای عقد قرارداد تجهیزات بیمارستان اقدام کنیم.

این سخنان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان که موجب ناامیدی وزیر مسکن از تحویل پروژه برای تجهیز تا قبل از تحویل موقت شده بود در نهایت موضوع بیمارستان شهید رحیمی را به شورای مسکن استان کشاند.

جای خالی زمان در مصوبه بهره برداری از بیمارستان شهید رحیمی!

این در حالیست که در مصوبات جلسه شورای مسکن استان لرستان نیز تصمیم نهایی برای تعیین وضعیت پروژه بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد گرفته نشد و جای تعیین زمان بهره برداری و تحویل این بیمارستان در مصوبات خالی گذاشته شد!

به هر حال خبرنگاران رسانه های گروهی در پایان جلسه شورای مسکن نیز از موضع خود کوتاه نیامدند و برای تعیین تکلیف یکی از پروژه های بزرگ بیمارستانی غرب کشور وزیر مسکن و شهرسازی را دوره کردند.

علی نیکزاد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اظهار داشت: در صحبتی که با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی داشتیم آنها تاکید کردند که باید بیمارستان شهید رحیمی را تکمیل شده برای تجهیز به ما تحویل دهید.

وزارت مسکن 2.5 میلیارد تومان به پیمانکار پروژه بدهکار است

وی با بیان اینکه مطابق اظهار نظر مسئولان دانشگاه تجهیز بیمارستان شهید رحیمی 6 ماه طول می کشد، یادآور شد: در حال حاضر پیمانکار پروژه بیمارستان شهید رحیمی 2.5 میلیارد تومان بیشتر از اعتبارات کار کرده است و ما به پیمانکار پروژه بدهکار هستیم.

عکس تزئینی است

وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: ما تلاش خواهیم کرد به هر طریق ممکن تا شب عید نوروز مطالبات پیمانکار پروژه را تامین کنیم و پول را به پیمانکار برسانیم.

پذیرش بیمار در بیمارستان شهید رحیمی در 6 ماه نخست سال 90!

نیکزاد با تاکید بر اینکه وزارت مسکن سعی خود را برای تکمیل پروژه و رساندن آن به مرحله تحویل به دانشگاه علوم پزشکی خواهد کرد، بیان داشت: از سوی دیگر در سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان و یا در جلسه هیئت دولت از وزیر بهداشت و درمان خواهش خواهیم کرد که برای تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد مصوبه ای را تصویب بگذرانند.

وی ابراز امیدواری کرد: در 6 ماه نخست سال آینده بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد شاهد پذیرش بیمار باشد.

به هر حال در حالیکه وزیر مسکن و شهرسازی وعده 6 ماه نخست سال آینده را بدون تعیین تاریخ دقیق می دهد که هنوز بیمارستان شهید رحیمی برای تکمیل و استمرار عملیات اجرایی نیازمند پرداخت مطالبات پیمانکار است.

این در حالیست که شنیده می شود پیمانکار پروژه بیمارستان شهید رحیمی عملیات اجرایی این پروژه را به دلیل عدم پرداخت مطالبات به حالت نیمه تعطیل درآورده است.

بیمارستان خرم آباد در هیاهوی وعده ها

بیمارستان 220 تختخوابی شهید رحیمی خرم آباد از سال 82 آغاز شده و با گذشت هفت سال در نقطه 96 درصد پیشرفت فیزیکی توقف کرده و بنابر آخرین وعده های وزیر مسکن و شهرسازی امید می رفت تا شهریور ماه امسال به بهره برداری برسد که بازهم وعده علی نیکزاد برای افتتاح این بیمارستان محقق نشد.

این در حالیست که پس از عدم تحقق وعده های وزیر مسکن مبنی بر افتتاح بیمارستان شهید رحیمی در پایان شهریور ماه سال جاری این بار معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مجری طرحهای دولتی این وزارتخانه از افتتاح این بیمارستان در آبان ماه امسال خبر داده بود که این وعده نیز عملیاتی نشد تا این بار چشم مردم لرستان به وعده وزیر برای افتتاح بیمارستان خرم آباد در 6 ماه نخست سال 90 دوخته شود.

روند کند پروژه بیمارستان خرم آباد مردم را کلافه کرده است

وضعیت بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد تاکنون انتقادات زیادی را در پی داشته است تا در آخرین اظهارات نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد عنوان کند که راه اندازی این بیمارستان بزرگ بسیار طول کشیده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه روند کند احداث این بیمارستان مردم را کلافه کرده است، افزود: کار به این بزرگی با همت و هزینه بیت المال در لرستان انجام شده و نباید به خاطر یک یا دو درصد باقی مانده از عملیات اجرایی بلاتکلیف رها شود.

به هر حال در حالی بهره برداری از بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد در هیاهوی وعده ها به سر می برد که همچنان مردم مرکز استان لرستان با جمعیت بیش از نیم میلیون نفری در زمینه فضای درمانی با چالش جدی مواجه هستند.

در حال حاضر بدلیل عدم بهره برداری از بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد، بیمارستان شهدای عشایر این شهر به عنوان تنها مرکز درمانی دولتی مرکز استان به بیش از سه برابر ظرفیت خود خدمات ارائه می دهد که این امر گلایه های مردم را در پی داشته است.

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گزارش: صدیقه حسینی