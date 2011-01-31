الاغهای عراقی و قطری عامل ورود مشمشمه

انوشیروان محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست، مسئولین باغ وحش ارم و سازمان دامپزشکی کشور مقصران مرگ گونه های در اسارت باغ وحش ارم هستند تاکید کرد: کارهای بدون مطالعه نتایج مشخصی مثل ماجرای مرگ ببر سیبری و شکست پروژه احیای ببر مازندران را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: هیچ نظارتی بر ورود و خروج گونه ها در کشور صورت نمی گیرد و بیماری مشمشه نتیجه همین مسائل است که سازمان دامپزشکی کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد.

وی از ارسال گزارش تحقیقات مجلس در فراکسیون محیط زیست بعد از مرگ ببر نر سیبری و شیوع بیماری مشمشه در باغ وحش تهران به کمیسون اصل 90، دفتر ریاست جمهوری و نهادهای نظارتی کشور خبر داد و افزود: هنوز در کشور دامپزشکی حیات وحش نداریم و خلا قانونی در این زمینه وجود دارد.

به گفته محسنی، دامپزشکی کشور بر اساس قانون موظف بوده که بر ورود و خروج گونه ها نظارت داشته باشد و البته سازمان محیط زیست و باغ وحش ارم تهران در شکل گیری دلایل مرگ گونه ها مقصر بوده اند.