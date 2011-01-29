اضافه شدن 12 میلیون لیتر بنزین به چرخه سوخت کشور تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد صبح امروز شنبه در مراسم افتتاح آزادراه تهران - پردیس با تاکید بر ساختن ایران اظهار داشت: ایران را باید با اندیشه و همت ایرانی بسازیم.

وی با بیان اینکه تجربه نشان داده که اگر دیگران یک تومان کمک کنند، اگر 2 تومان طلب نکنند کمتر طلب نخواهند کرد، گفت: البته طلب مادی یک طرف مسئله است و طلب سیاسی هم طرف دیگر که اصلا قابل تحمل نیست.

رئیس جمهور با اشاره به رویکرد غرب گفت: آنها کالاهای مصرفی خود را با تبلیغات و پورسانت می فروشند اما برای ما شرط سیاسی می گذارند. البته ممکن است ظاهرش بد باشد چون بد اخلاقی همیشه بد است ولی باطنش برای ما مفید است.

احمدی نژاد تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که اندیشه ایرانی بسیار مهندسی تر و بهینه تر از اندیشه های دیگر است.

وی با تاکید بر اینکه ایران را باید با ابتکارات، استعدادها و منابع خود بسازیم، گفت: البته می توانیم منابع کشورهای دیگر استفاده کنیم اما تحمیل اندیشه، برنامه و جهت را نمی پذیریم چون معتقدیم ایران را فقط با فرهنگ خود و در جهت آرمان های فرهنگی خویش بسازیم.

رئیس جمهور افزود: روح جمعی تمدن ساز ایران زنده است و آن روحی که از دل خود هزاران اندیشمند، هنرمند و مجاهد را بیرون می داد امروز بیدار شده است البته دشمنان ما از همین ناراحت هستند.

وی گفت: یکی از بخش هایی که مقدمه ساختن است و هم مستلزم ساختن بخش حمل و نقل می باشد که از آن به عنوان زیر ساخت کشور یاد می شود که در این بخش برنامه های زیادی نیز طراحی شده است.

احمدی نژاد افزود: امروز موتور ساختن و ایجاد طرح های زیربنایی حمل و نقل در کشور با سرعت بالا در حال حرکت است.

رئیس جمهور در ادامه به اهمیت طرح صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: از نمایندگان تشکر می کنم که صندوق توسعه ملی را در متن قانون برنامه پنجم تعبیه کردند اما این موضوع چند اشکال جزئی اما مهم دارد که امیدوارم برطرف شود.

وی دربرشمردن اشکالات مد نظر خود عنوان کرد: در صندوق توسعه ملی نمایندگان راه را برای سرمایه گذاری های زیربنایی بسته اند و همچنین هزینه ها را صرفا هزینه های ارزی در نظر گرفته اند یعنی همه چیز وارداتی باشد.

احمدی نژاد اضافه کرد: این در حالیست که ما هم اکنون در بسیاری از بخش ها به مرز خودکفایی رسیده ایم و محصولاتی مانند سیمان، قیر و خدمات فنی و مهندسی را به کشورهای دیگر صادر می کنیم.

وی با بیان اینکه امسال 20 درصد درآمد نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شده است گفت: امسال در حدود 13 الی 14 هزار میلیارد تومان در صندوق توسعه ملی ذخیره شده که انشاءالله سال آینده در حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

رئیس جمهور با بیان اینکه سال آینده 23 درصد از درآمد طرح در صندوق توسعه ملی ذخیره خواهد شد گفت: در حقیقت سالی 3 درصد به میزان ذخیره کردن درآمد نفت افزوده می شود به طوریکه در سال آخر برنامه ما 35 درصد از درآمد نفت را در صندوق توسعه ملی ذخیره خواهیم کرد.

احمدی نژاد اعلام کرد: من از همه دلسوزان دعوت می کنم که در همه زمینه های عمرانی و زیر ساختی وارد عرصه سازندگی کشور شوند و دولت هم با آنها مشارکت خواهد کرد به طوریکه تسهیلات قرض الحسنه و حتی در برخی موارد یارانه در اختیار آنها قرار خواهد داد تا سرعت پیشرفت کشور چند برابر شود.

وی تصریح کرد: با روند رو به رشدی که در پیش گرفته ایم می توانیم ظرف 10 الی 15 روز آینده به نوک قله پیشرفت و رشد و شکوفایی برسیم.

رئیس جمهور در ادامه خطاب به غربی ها گفت: غربی ها چاره ای جز پذیرفتن ایران مقتدر ندارند. در غیر این صورت فرهنگ این ملت آنچنان آنان را ساقط خواهد کرد که دیگر نتوانند ادامه حیات دهند.

احمدی نژاد به موضوع تحریم ها اشاره کرد و افزود: آنها فکر کردند که اگر ما را تحریم کنند دچار مشکل خواهیم شد. این در حالیست که وقتی که یکی از دوستان ما از آنها پرسیده بود که شما چطور ایران را تحریم می کنید اما بحران اقتصادی در اروپا پدیدار می شود.

وی با بیان اینکه ما در میدان واقعی با اتکا به اندیشه، فرهنگ و همبستگی بی نظیر ملت حرکت می کنیم، گفت: وقتی 5 سال پیش بحران سیمان در کشور بود عده ای آمدند و کارخانه سیمان تاسیس کردند به طوریکه هم اکنون نه تنها سیمان وارد نمی کنیم بلکه سیمان را به بسیاری از کشورها نیز صادر می کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به تحریم بنزین نیز گفت: انشاءالله تا پایان سال 12 میلیون لیتر بنزین به چرخه سوخت کشور اضافه خواهد شد. ضمن اینکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مقداری در مصرف بنزین صرفه جویی شده به طوریکه هم اکنون چند میلیارد لیتر بنزین در انبارها ذخیره کرده ایم و به وزیر نفت گفتم که مقداری از این بنزین ها را به کشورهای دیگر صادر کند تا کشورهایی که ایران را نسبت به بنزین تحریم کرده اند بفهمند که ما در تولید بنزین هم به خودکفایی رسیده ایم.

احمدی نژاد همچنین در بخش دیگری از سخنانش به منطقه پردیس اشاره کرد و افزود: بخش شرقی استان تهران هم مردم بسیار خوب صمیمی و مومن دارد و استعدادهای طبیعی شگرف.

وی همچنین خواستار شد که وزیر راه و همکارانش کارهای نهایی آزادراه تهران - پردیس را به سرعت انجام دهند.