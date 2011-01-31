جلال کوزه گری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: در حال حاضر تمامی بازیکنان تیم ملی جوانان و بزرگسالان درگیر بازیهای لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور هستند. نمیخواهیم با برنامهریزی برای تیمهای ملی برنامه باشگاهها را بهم بریزیم.
وی افزود: به همین دلیل صبر میکنیم تا رقابتهای لیگ تمام شود و بعد از آن اردوهای تیم ملی را برنامهریزی و برپا خواهیم کرد.
"فدراسیون هندبال همیشه در دقیقه 90 برای تیم ملی مربی استخدام کرده است. با توجه به تعطیلی اردوهای تیم ملی فدراسیون فرصت برای انتخاب مربی جدید وجود دارد آیا تا به امروز گزینه خاصی مد نظر شما قرار گرفته است ؟"
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: ما دنبال گزینه های جدیدی از مربیگری برای تیم ملی بزرگسالان هستیم. به طور قطع دنبال فردی می رویم که از هر نظر از مربیان خارجی قبلی بهتر باشند. تیم ملی مسابقات مهمی را پیش رو دارد و باید با مربی بزرگتری برای حضور در آنها آماده شود. ما تا به امروز گزینه هایی را از مربیان اروپایی بررسی کرده ایم اما هنوز به جمع بندی خاصی نرسیده ایم.
سرپرست فدراسیون هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: رقابتهای انتخابی المپیک لندن مهرماه سال آینده برگزار میشود. هرچند مسابقه سختی است و رقابت اصلی بین تیم های بزرگ قاره است اما تلاش می کنیم تا حضور موفقی در این رویداد داشته باشیم.
وی در خصوص جام ملتهای آسیا نیز گفت: این رقابتها طبق تقویم کنفدراسیون هندبال آسیا در بهمنماه برگزار خواهد شد. هنوز میزبان آن مشخص نشده است. این مسابقات برای ما از هر نظر مهم است زیرا سه تیم اول آن راهی جام جهانی سال 2012 میشوند.
کوزه گری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "آیا ایران میزبان این مسابقه آسیایی خواهد شد"، گفت: ما قبلا هم میزبان این مسابقات بودهایم و باز هم میتوانیم میزبان باشیم. باید ببینیم شرایط به چه شکل پیش میرود و چه کشورهایی قصد دارند برای این مسابقات اعلام میزبانی کنند.
وی در مورد برنامههای تیمهای ملی کشورمان نیز گفت: تیم ملی جوانان ایران خود را برای مسابقات قهرمانی جهان آماده میکند. قصد داریم برای تیم بانوان هم مربی خارجی بیاوریم تا زمینه حضور این تیم در رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا را فراهم کنیم.
سرپرست فدراسیون هندبال در ادامه در خصوص برنامههای خود جهت حضور در انتخابات ریاست فدراسیون هندبال تصریح کرد: برنامه های مختلفی را در جهت توسعه و رشد این رشته به اجرا در خواهم آورد. اولویت برنامه ریزی من حول محور استعدادیابی و تیم های ملی خواهد بود. هرچند در این مدت در بحث استعدادیابی کارهایی صورت گرفته اما در مجموع این برنامه ها کم است .
وی در پاسخ به این پرسش که " آیا در صورت رئیس شدن تغییری هم در کادر اجرایی کمیتههای فدراسیون بوجود میآورید"، ادامه داد: مطمئنا تغییراتی را در کادر اجرایی فدراسیون و در برخی کمیتهها اعمال خواهم کرد.
انتخابات ریاست فدراسیون هندبال کشورمان 20 بهمن ماه با حضور 4 کاندیدا برگزار میشود.
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