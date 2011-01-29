دانشگاه شهید چمران اهواز میزبان همایش شبکه ‌‌های آبیاری است

هادی معاضد در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، عنوان کرد: این همایش با هدف تبادل اطلاعات و ارائه نتایج آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه مسائل و مشکلات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و ارائه راه‌ حل‌ها با تاکید بر مسائل زیست ‌محیطی و مشارکت مردمی برگزار می شود.

وی گفت: محورهای اصلی این همایش ملی که هر دو سال یکبار در اهواز برگزار می ‌شود شامل مطالعات و طراحی شبکه‌ های آبیاری و زهکشی، مسائل و مشکلات اجرایی شبکه‌ های آبیاری و زهکشی، مدیریت و بهره ‌برداری از شبکه ‌های آبیاری و زهکشی، ارتقای بهره ‌وری مصرف آب در شبکه‌ های آبیاری، ارزیابی زیست محیطی شبکه ‌های آبیاری و زهکشی و مباحث نوین در شبکه‌ های آبیاری و زهکشی است که البته هر کدام از این موضوعات شامل زیرگروه‌ ها و محورهای فرعی است.



دبیرهمایش ملی شبکه ‌‌های آبیاری و زهکشی از تشکیل هشت کمیته شامل اسکان، رایانه، پشتیبانی و تدارکات، حمل و نقل، روابط عمومی و تبلیغات، پذیرایی، امور نمایشگاهی و سمعی و بصری و پذیرش به منظور هماهنگی و برگزاری هر چه منظم ‌تر و بهتر این همایش خبر داد و گفت: احکام اعضا و مسئولان کمیته‌ ها به زودی ابلاغ می ‌شود.



وی برگزار کنندگان این همایش را دانشگاه شهید چمران اهواز، استانداری خوزستان، سازمان آب و برق، جهادکشاورزی، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، شرکت ‌های مهندسی مشاور سازآب پردازان، آبکاوش سرزمین، دزآب، آب و خاک تهران، آب ورزان، سامان آبراه، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، کمیته منطقه ‌ای آبیاری وزهکشی خوزستان و شرکت جهادنصر عنوان کرد.



به گفته دبیر همایش، بیش از 400 مقاله در مدت دو روز اول همایش به صورت پوستر و شفاهی ارائه می‌ شود و روز سوم به بازدید از چند پروژه آبیاری و زهکشی اختصاص خواهد یافت.