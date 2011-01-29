به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس توافق فدراسیون فوتبال ایران و فدراسیون فوتبال روسیه دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال روسیه روز چهارشنبه 9 فوریه 2011 برابر با 20 بهمن 89 ساعت 20 به وقت ابوظبی و 19:30 به وقت تهران در ورزشگاه زاید اسپورت ابوظبی برگزار خواهد شد.

این دومین بازی تیم ملی ایران در این ورزشگاه است. بعد از بازی ایران و برزیل در تاریخ 15 مهر 89 ، یک بازی هیجان انگیز دیگر بین دو کشور صاحب نام در فوتبال دو قاره آسیا و اروپا یعنی ایران و روسیه ( میزبان جام جهانی 2018 ) به میزبانی ورزشگاه زاید اسپورت برگزار خواهد شد.

تیم ملی روسیه برای بازیهای مقدماتی یورو2012 در حال آماده سازی است. حضور بازیکنی نظیر کاپیتان روسیه آندره آرشاوین،ستاره آرسنال در این دیدار ، مطمئنا برای علاقمندان به فوتبال قابل توجه خواهد بود.





برگزارکننده این بازی برای رسانه هایی که قصد پوشش این بازی را دارند شرایط زیر را اعلام کرده است.رسانه هایی که قصد دارند این بازی را پوشش دهند باید تا 13 بهمن از طریق پست الکترونیکpress@evolsport.com یا از طریق شماره فکس 33170247100+ تقاضای کارت خبرنگاری کنند و مشخصات فردی،نام رسانه و تصویر کارت خبرنگاری خود را ارائه دهند.