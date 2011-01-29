اظهارات متناقض درباره اختلاس در یک دانشگاه

سعدالله نصیری قیداری نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شنبه 9 بهمن ماه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان درست اختلاس کارمند امور مالی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حدود 350 میلیون تومان بوده اما بعضا از یک میلیارد تومان یا 500 میلیون تومان درباره میزان این اختلاس نام برده شده که درست نیستند.

اظهارات نماینده مردم زنجان در صورتی است که جمعه 8 بهمن ماه محمدباقر آیت‌اللهی معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان در گفتگو با مهر اعلام کرد: "حدود 500 میلیون تومان برای این اختلاس قطعی است."

نصیری قیداری درباره اینکه آیا این موضوع را قابل بررسی می‌داند که چرا تخلفات مالی یک کارمند خاطی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 82 تا کنون از نظر ناظران دور مانده بوده است گفت: "وقتی این تخلف در طول 8 سال اتفاق می‌افتد معلوم می‌شود یک کار مستمر بوده و در هر بار که این تخلف رخ داده مبلغ ناچیزی به ناحق جابجا شده که از چشم ناظرین مخفی مانده است."

نماینده مردم زنجان خاطرنشان کرد: "البته همین که آغاز ارتکاب به این تخلف از سال 82 بوده است نیز بر اساس گفته‌ها است و نمی‌شود خیلی رویش حساب کرد بلکه باید در نهایت نظر قاضی را مبنا قرار داد. لذا باید درباره سال شروع و پایان این اختلاس نیز بیشتر بررسی صورت گیرد."

اظهارات نماینده مردم زنجان درحالیست که معاون پشتیبانی دانشگاه با صراحت به مهر اعلام کرد: "این کارمند خاطی امور مالی دانشگاه مسئول حقوق و دستمزد بازنشستگان دانشگاه بوده و از تیر ماه 82 عمل مجرمانه‌اش را شروع کرده بوده است."

