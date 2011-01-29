به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که عصر دیروز، هشتم بهمن افتتاح شد، 10 تابلوی تصویرسازی دیجیتالی از محمدرضا شریف زاده با فیگورهای مردانه و سه مجسمه یاسمین سینایی با فیگورهای زنانه، موجوداتی ما بین انسان و حیوان را روایت میکنند که بیش از هرچیز بنیانهای وجودی انسان معاصر را به چالش میکشند.
در آثار شریف زاده فیگورهای انسانی با موجوداتی نظیر پروانه،اسب، طاووس،عقرب، اسب و ...تلفیق و در سه مجسمه سینایی فیگورهای زنانه با طاووس، پری دریایی و زنی که از صدف حلزون بیرون آمده، ترکیب شدهاند.
شریف زاده که ایده اصلی نمایشگاه "تبادل" را مطرح کرده است، در این باره گفت: روی تم موضوعی این نمایشگاه دو سال کار تئوریک کردم و یک سال هم اجرای این آثار زمان برد. از متون کهن تا امروز، فرق انسان و حیوان را نطق و عقل میدانند و این بدین معنا هم میتواند باشد که انسان در بسیاری از خصلتها وامدار حیوان است.
وی افزود: کمااینکه باورهای کهنی وجود دارد که انسان، شکوه را از اسب، کج اندیشی را از پرندگانی نظیر گنجشک، رذالت را از خزندگانی نظیر سوسک و مارمولک و غارت و قدرت را از گرگ سانان گرفته است. به موازات آن این باور وجود دارد که برخی خصوصیات انسان از گیاهان میید مثل رویش مو که از رشد و نمو گیاهان، جریان خون از حرکت آب و ... این ایده کلی مثل خواب و رویا مدتها همراه بود تا در قالب این آثار تجلی یافت.
این استاد دانشگاه در مرود ایده نمایشگاه توضیح داد:.رقعههای نگارگریهای دورههای قاجاریه و صفویه را به وسیله تکنولوژی دیجیتالی به پیکسل تبدیل کردم و آن را به صورت نگارگریهای معاصر ارائه دادم که هم از یک سو خصوصیات نگارگری ایرانی را و از سویی رگههای امروزی دارد. سپس روی آنها با اکرلیک کار کردم و فیگورهای مردانه را به آنها اضافه کردم.
وی درباره اینکه در همه تابلوهایش فیگورهای مرد حضور دارد، گفت: سالها است که تنها با فیگورهای مردانه کار میکنم و در همه دورههای کاری گذشتهام به صورتی ناخودآگاه فیگورهای مردانه حاضر میشوند.
شریف زاده درباره تصویرسازیهای خود اظهار کرد: این آثار تصویرسازیهای دیجیتالی مینامم که با رسانه عکاسی کار شدهاند. در آنها واقعیت و رویا هر دو معلقاند و مخاطب میان این دو دچار تعلیق است. به گمانم هنر روزگار نو باید چنین هنری باشد زیرا دیگر نمی توان به انسانی که با اینترنت زندگیاش را پیش میبرد یک مفهوم دم دستی یا تکراری را به عنوان اثر هنری معرفی کرد.
یاسمین سینایی، مجسمه ساز نیز با روش "خمیر کاغذ" در این باره گفت: وقتی آقای شریف زاده پیشنهاد این نمایشگاه را داد نخستین نکته این بود که آثار ایشان فیگورهای مردانه داشت و به طبع من نیز با سه فیگور زنانه حضور پیدا کردم. علاقه من به قصه موجب شد دو مجسمه را در قالب کانسپت ارائه کنم که با ماهیت آثار او هم خوانش بیشتری داشته باشند. به گمانم تجربه راضی کنندهای بود.
نمایشگاه "تبادل" تا 19 بهمن ماه جاری در نگارخانه فروهر دایر است و علاقهمندان میتوانند همه روزه از ساعت 12 تا 20 از این آثار به نشانی بلوار آفریقا (جردن)، نبش بلوار گلستان، پلاک دو مراجعه کنند.
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