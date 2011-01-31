مهدی رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: هرچند تیم سنگ آهن بافق یزد در پایان هفته پنجم به رده سوم صعود کرده است اما معتقدم تیم ما هنوز به آمادگی کامل نرسیده است.

وی افزود: هنوز بازی در لیگ برتر انجام نشده است که بخواهیم در مورد آن ارزیابی کنیم. اختلاف بین تیم‌ها هنوز کم است به طوریکه هفته گذشته 5 تیم با یک امتیاز پشت سرهم قرار داشتند. رقابت‌ تیم‌ها بهم نزدیک شده و برای مشخص شدن چهره تیم های برتر باید تا نیم فصل منتظر بمانیم.

سرمربی تیم هندبال سنگ آهن بافق یزد خاطرنشان کرد: ما در این هفته میهمان تیم هپکو اراک بودیم. بازی سنگینی بود و با اختلاف یک امتیاز بر تیم حریف پیروز شدیم. من باید به هپکو اراک به خاطر این بازی خوب تبریک بگویم. آنها عملکرد بسیار خوبی داشتند.

وی ادامه داد: متاسفانه در دو هفته گذشته دو بازیکن ما مصدوم هستند و نمی‌توانیم از آنها در بازیهای هفته آینده هم استفاده کنیم. هرچند شرایط آنها بهتر شده اما نباید در بکار گیری آنها عجله کنیم.

رهبری در مورد استخدام بازیکن خارجی هم گفت: دو هفته ای است یک بازیکن خارجی از ترکیه هم در پست وسط به تیم ما پیوسته اما به دلیل آماده نبودن ITC وی هنوز نمی توانیم از او استفاده کنیم.