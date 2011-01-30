بخش ادبیات جایزه کتاب سال باز هم بدون اثر برگزیده

مجید حمیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام پایان داوری این دوره از جایزه کتاب سال گفت: تقریباً 90 درصد کار جایزه انجام شده و به احتمال زیاد سه‌شنبه هفته آینده (19 بهمن) چهارمین و آخرین جلسه هیئت علمی جایزه خواهد بود.

وی تاکید کرد: در این جلسه است که نتایج نهایی داوری جایزه کتاب سال و اینکه چه آثاری در این دوره به عنوان برگزیده یا شایسته تقدیر دست یافته‌اند مشخص خواهد شد.

دبیر جایزه کتاب سال با اشاره به روند ارزیابی آثار بیست و هشتمین دوره این جایزه گفت: با توجه به اینکه در جایزه کتاب سال تمامی کتابهای چاپ اول داوری خواهند شد ابتدا آثاری را که به دبیرخانه رسیده بود در گردونه داوری قرار دادیم.

حمیدزاده افزود: در مورد آثاری هم که نرسیده بود از خانه کتاب استعلام کردیم و آنها را هم در گردونه داوری قرار دادیم و به این ترتیب بیش از 20 هزار عنوان کتاب در جایزه امسال مورد بررسی قرار گرفت.

وی با ارائه توضیحاتی درباره مراحل سه‌گانه داوری گفت: در پایان مرحله اول داوری حدود یک چهارم کل آثار و تقریباً 5000 عنوان کتاب به دور بعد راه یافت و داوری مرحله دوم هم بر اساس رده‌بندی دیویی و در گروههای 11 گانه شامل کلیات، فلسفه و روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، زبان، علوم محض، علوم عملی و کاربردی، هنر، ادبیات و عرفان، تاریخ و جغرافیا و نیز گروه کودک و نوجوان انجام شد.

دبیر جایزه کتاب سال با بیان اینکه این جایزه امسال برای نخستین بار صاحب هیئت علمی بود افزود: سرداوران گروههای فوق پس از پایان داوری گزارش نهایی خود را به هیئت علمی ارائه کردند. هیئت علمی هم تا کنون سه بار تشکیل جلسه داده و جلسه آخر آن همانطور که گفتم 19 بهمن برگزار می‌شود.

حمیدزاده همچنین اعلام تعداد آثار برگزیده و شایسته تقدیر بیست و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را به بعد از جلسه مذکور موکول کرد و درباره وضعیت شاخه ادبیات داستانی (داستان و شعر) هم گفت: نتایج این بخش از جایزه کتاب سال اساساً منطبق با نتایج جایزه جلال آل‌احمد است. در واقع، هر اثری که در جایزه جلال به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر دست یابد بخش ریالی جایزه‌اش را آنجا دریافت می‌کند منتهی لوح تقدیرش را در جایزه کتاب سال دریافت خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به نتایج جایزه جلال آل‌احمد در سال جاری، بخش ادبیات جایزه کتاب سال تا این لحظه برگزیده‌ای ندارد. اما همه چیز بستگی به نظر هیئت علمی در جلسه هفته آینده دارد.

دبیر جایزه کتاب سال همچنین با اشاره به بخش ویژه این دوره از جایزه اضافه کرد: ما امسال بخشی ویژه با محوریت "جایزه قرآن" خواهیم داشت. در این بخش تمامی ترجمه‌هایی که از قرآن کریم بعد از انقلاب اسلامی منتشر شده‌اند ارزیابی و بهترین آنها انتخاب شده‌اند که در روز برگزاری جایزه کتاب سال معرفی خواهند شد.