22 هزار و 22 طرح سرمایه گذاری در زنجان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عادل علیپور ظهر شنبه در ستاد سرمایه گذاری استان زنجان افزود: همچنین سرمایه گذاری انجام شده به ازای هر نفر اشتغال ایجاد شده 31 میلیون تومان و سرانه سرمایه گذاری به ازای هر طرح 57 میلیون و 700 تومان است.

وی در مورد آخرین وضعیت سرمایه گذاری های صورت گرفته در این مدت در زمینه صنعت، گردشگری، کشاورزی و بازرگانی ادامه داد: در این مدت 17 هزار و 83 طرح با اشتغال 32 هزار و 544 نفر به بهره برداری رسیده و میزان سرمایه گذاری انجام شده در این زمینه 9 هزار و 96 میلیارد ریال است.

علیپور افزود: در دولت نهم نیز تعداد طرح های به بهره برداری رسیده 4 هزار و 939 طرح با اشتغال 8 هزار و 549 نفر و میزان سرمایه گذاری انجام شده 3 هزار و 618 میلیارد ریال می باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون هزار و 539 طرح در دست اجرا وجود دارد، افزود: در این زمینه سرمایه گذاری 36 هزار و 660 میلیارد ریال صورت گرفته و اشتغال ایجاد شده 42 هزار و 94 نفر است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان افزود: همچنین در بخش صنایع و معادن 721 طرح با سرمایه گذاری 35 هزار میلیارد ریال و اشتغال 38 هزار و 191 نفر وجود دارد در بخش بازرگانی 3 طرح، حمل و نقل 6 طرح، میراث فرهنگی 14 طرح و کشاورزی 795 طرح وجود دارد که در حال اجرا می باشد.

علیپور افزود: با تصمیم هایی که در استان صورت گرفته و در راستای بهره گیری کامل از ظرفیت های استان، همایش سرمایه گذاری اوایل تابستان سال آینده در استان برگزار می شود تا بتوان قابلیت های استان در این زمینه را به خوبی معرفی نمود.

