به گزارش خبرنگار مهر، رادیو فرهنگ همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی وبرگزاری جشنوارههای تئاتر ،فیلم ،موسیقی و هنرهای تجسمی، برنامههای مختلفی را با رویکرد خبری – تحلیلی ارایه میکند. در گروه هنر 1000دقیقه برنامه تئاتر، 660 دقیقه برنامه موسیقی، 400 دقیقه برنامه سینما و 400 دقیقه برنامه هنرهای تجسمی تهیه و پخش میشود.
از تاریخ 15 تا 22بهمن هر شب برنامهای با عنوان " انقلاب و هنر ایرانی" از ساعت 19.30 تا 20 از شبکه فرهنگ پخش میشود. این برنامه به تحلیل وضعیت هنر قبل و بعد از انقلاب میپردازد.
برنامه زنده "هفت اقلیم" که از پر مخاطبترینهای شبکه فرهنگ است، از دهم تا بیست و دوم بهمن با برنامههای ویژه جشنواره پخش میشود. هفت اقلیم دهم بهمن به مناسبت آغاز سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، ازمحل خانه هنرمندان بهصورت مستقیم ویژه برنامهای پخش کرد و گزارش کاملی از افتتاح نمایشگاه "هفت هنر، هفت هنرمند" ارایه داد.
همچنین گزارشگران سینمایی گروه هنر از شانزدهم بهمن تا پایان جشنواره فیلم در برج میلاد ،محل برگزاری بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر مستقر هستند تا هر روز گزارشهایی از کم و کیف فیلمها و فضای جشنواره امسال تهیه کنند. همزمان با برگزاری بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز، تیم تئاتر هفت اقلیم در استودیو سیار شبکه فرهنگ در تئاتر شهر مستقر خواهد شد تا تازهترین رویدادهای جشنواره تئاتر را به سمع مخاطبان و دوستداران این هنر برساند.
برنامه سازان گروه هنر همزمان با برگزاری بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر، برنامه پر مخاطب "نیستان" را به پخش میکنند. علاقه مندان موسیقی میتوانند از دوم تا هشتم اسفند ماه هر روز از 14.30 تا 16 شنونده ویژه برنامه نیستان باشند.
همچنین از شانزدهم تا بیست و دوم بهمن ویژه برنامهایی با نام "سازهایی که برای وطن کوک شد" تدارک دیده شده که به بررسی ویژگیهای موسیقایی سرودهای انقلاب میپردازد.
از برنامههای دیگر شبکه فرهنگ که درایام پیروزی انقلاب پخش میشود، میتوان به برنامه "ریشهها و اندیشهها" کاری از گروه جامعه اشاره کرد که در دهه فجر از ساعت 20 تا 20:30 به بررسی ریشهها و اندیشههای حضرت امام خمینی (ره) در شکل گیری نهضت اسلامی ایران و موفقیت انقلاب اسلامی ایران اختصاص دارد.
برنامه "فرهنگ و جامعه" نیز از دیگر برنامههای این گروه است که در دهه فجر به بررسی شرایط اجتماعی – سیاسی ایران و جهان در آستانه انقلاب اسلامی و نقش زنان در انقلاب اسلامی میپردازد. این برنامه در روزهای دهه فجر از ساعت 12:15 تا 13:30 تهیه و پخش میشود.
بخشهایی از برنامههای "کندو کاو" و "بوطیقا" نیز به بررسی ادبیات انقلاب اسلامی، قصهها و رمانهای انقلابی میپردازند. گروه مطالعات فرهنگی رادیو فرهنگ نیز بخشهایی از برنامههای خود نظیر "هزار و یک شب" ، "هفت کوچه " و "در این شب آهسته" را به ترتیب به معرفی مرکز اسناد انقلاب اسلامی و آثار و کتابهای منتشر شده، تصویر انقلابی در ادبیات عامه و معرفی کتابها و وبلاگهای مرتبط با انقلاب اسلامی اختصاص میدهد.
"شکفتن در مه" ویژه برنامه این گروه است که به بررسی رویدادهای انقلاب از سال 1342 (کاپیتولاسیون در مجلس) ، ادامه حرکت تا سال 1357 و ورود امام خمینی (ره) به ایران میپردازد. همچنین برنامه "بامداد فرهنگی" کاری از گروه دانش رادیو فرهنگ ، هر روز از ساعت 6:15 تا 8 با افراد شاخص انقلاب اسلامی گفتگو میکند و به شرح وقایع انقلاب در سال 57 میپردازد.
نظر شما