قهرمانی باریج اسانس در لیگ والیبال شگفتی نیست!

مصطفی شجاعی که با تیم تازه لیگ برتری باریج اسانس به 6 پیروزی در مرحله رفت رقابتهای لیگ برتر دست یافت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای من کسب این تعداد پیروزی که برخی از آنها مقابل بزرگان لیگ برتر به دست آمد شگفتی نبود! چون به خاطر نوع تمرینات انتظار کسب آنها را داشتم.
سرمربی تیم والیبال باریج اسانس کاشان یادآور شد: برای حضور در مسابقات لیگ برتر تمرینات سنگینی پشت سر گذاشتیم. انجام روزی 6 ساعت تمرین مفید عمده برنامهای بود که برای حضور در لیگ برتر انجام میدادیم.
وی ادامه داد: علاوه بر این به بازیکنانم که تجربهای که از حضور در لیگ برتر نداشتند اطمینان داده بودم که نتیجه زحمات آنها چیزی غیر از پیروزی مستمر و حتی قرار گرفتن در بهترین ردههای جدول نیست. بنابراین آنها در مقابل همه تیمها حتی مدعیان با اعتماد به نفس واطمینان از نویدی که به آنها داده بودم، بازی کردند.
شجاعی تاکید کرد: قهرمان شدن در نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر برای تیمی که تازه به این رقابتها راه یافته است، کار و نتیجه بزرگی است اما برای شخص من شگفتی به حساب نمیآید. چون با توجه به برنامههایی که داشتیم نباید نتایجی غیر از این را میگرفتیم.
وی ضمن تاکید براینکه مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور متفاوت از دور رفت برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این مرحله تیمهای متول تقویب میشوند و حضوری بهتر از نیم فصل نخست خواهند داشت. با این حال نسبت به عملکرد خود و نتیجه گیری بازیکنان امیدواریم.
سرمربی تیم والیبال باریج اسانس کاشان در پایان گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: باریج اسانس با کسب تنها 3 پیروزی در مرحله برگشت مسابقات هم میتواند به مرحله پلیآف صعود کند. با این حال برای پیروزی بیشتر برنامه ریزی کردهایم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم باریج اسانس کاشان در پایان نیم فصل نخست مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور نسبت به 115 تیم دیگر شرکت کننده در این رقابتها صاحب بیشترین امتیاز شد. این تیم با 6 پیروزی و 13 امتیاز صدرنشین گروه "الف" شد.
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