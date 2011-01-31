قهرمانی باریج اسانس در لیگ والیبال شگفتی نیست!

مصطفی شجاعی که با تیم تازه لیگ برتری باریج اسانس به 6 پیروزی در مرحله رفت رقابت‎های لیگ برتر دست یافت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای من کسب این تعداد پیروزی که برخی از آنها مقابل بزرگان لیگ برتر به دست آمد شگفتی نبود! چون به خاطر نوع تمرینات انتظار کسب آنها را داشتم.

سرمربی تیم والیبال باریج اسانس کاشان یادآور شد: برای حضور در مسابقات لیگ برتر تمرینات سنگینی پشت سر گذاشتیم. انجام روزی 6 ساعت تمرین مفید عمده برنامه‎ای بود که برای حضور در لیگ برتر انجام می‎دادیم.

وی ادامه داد: علاوه بر این به بازیکنانم که تجربه‎ای که از حضور در لیگ برتر نداشتند اطمینان داده بودم که نتیجه زحمات آنها چیزی غیر از پیروزی مستمر و حتی قرار گرفتن در بهترین رده‎های جدول نیست. بنابراین آنها در مقابل همه تیم‎ها حتی مدعیان با اعتماد به نفس واطمینان از نویدی که به آنها داده بودم، بازی کردند.

شجاعی تاکید کرد: قهرمان شدن در نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر برای تیمی که تازه به این رقابت‎ها راه یافته است، کار و نتیجه بزرگی است اما برای شخص من شگفتی به حساب نمی‌آید. چون با توجه به برنامه‎هایی که داشتیم نباید نتایجی غیر از این را می‌گرفتیم.

وی ضمن تاکید براینکه مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر باشگاه‎های کشور متفاوت از دور رفت برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این مرحله تیم‌های متول تقویب می‎شوند و حضوری بهتر از نیم فصل نخست خواهند داشت. با این حال نسبت به عملکرد خود و نتیجه گیری بازیکنان امیدواریم.

سرمربی تیم والیبال باریج اسانس کاشان در پایان گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: باریج اسانس با کسب تنها 3 پیروزی در مرحله برگشت مسابقات هم می‎تواند به مرحله پلی‎آف صعود کند. با این حال برای پیروزی بیشتر برنامه ریزی کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم باریج اسانس کاشان در پایان نیم فصل نخست مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور نسبت به 115 تیم دیگر شرکت کننده در این رقابت‎ها صاحب بیشترین امتیاز شد. این تیم با 6 پیروزی و 13 امتیاز صدرنشین گروه "الف" شد.