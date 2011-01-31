حسین بهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مصوبه اخیر آموزش و پرورش مبنی بر قرآنی شدن محتوای کتب پیش دبستانی و آموزش حلال و حرام و شرعیات به کودکان، گفت: اگر هدف این باشد که در یک مقطع زمانی کوتاه آموزش قرآن بدهیم مانعی ندارد، اگر بحث این باشد که رویکرد آموزشها قرآنی باشد مشکلی نیست اما اگر منظور این باشد که تمام محتوای پیش دبستانی قرآنی باشد و منظور احیای روشهای مکتب خانه های قدیمی باشد که زمزمه های آن گاهی به گوش می رسد، به نظرم امر غیرقابل قبولی است.

وی افزود: اگر انسان را خدا آفریده و برای آن نیازهای مختلف قرار داده که در مقاطع مختلف سنی این نیازها از سوی متخصصان در تمام دنیا احصاء شده و ده ها و صدها سال است که روی این نیازها کار می شود و نواقص آن رفع و به تدریج آن را تکمیل می کنند در این دوره دیگر شعار از اینکه ما فقط به یکی از نیازهای این انسان برسیم بطور قطع با مبانی دینی و آموزه های قرآنی ما نیز سازگاری ندارد.

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم با تأکید بر عدم کار پژوهشی در اجرای طرحهای آموزشی، تصریح کرد: یک زمانی است که ما با پژوهش و با استنادات علمی و روایات دینی به این می رسیم که بچه در سن 3 تا 6 سال قرآن بیاموزد و بعد بیاییم تمام محتوای پیش دبستانی را به قرآن اختصاص دهیم خوب ایرادی ندارد اما مسئله این است که امروز چنین نظریه ای وجود ندارد و امروز همه حوزه های رشدی شناخته شده است و به همان میزانی که کوتاهی در حوزه شناختی موجب مشکل برای آینده کودک می شود بیش از آن اگر در حوزه عاطفی، اجتماعی نیازمندی های کودک رفع نشود در آینده لطممه ها جبران ناپذیری را خواهد دید.

اشباع زودهنگام یکی از آسیبهای آموزشی

بهبودی تأکید کرد: اگر امروز بدون پژوهش کسی دست به این کار بزند که همه فعالیتهای کودک در حوزه آموزش و پرورش محدود به فعالیتهای قرآنی شود این حرف کاملا باطل است. اما اگر در حوزه پیش دبستانی گفته شود که مثلا یک ساعت آموزش قرآن دهیم باز مشکل خاصی نیست چون دیگر نیازهای کودک توسط کودک و یا نهادهای دیگر برطرف می شود اما اگر گفته شود که یک کودک که بین 4 تا 8 ساعت در اختیار پیش دبستانی است محتوای این 4 تا 8 ساعت را فقط قرآنی کنیم اصلا امر معقولانه ای نیست چون دیگر حوزه های نیاز کودک چه می شود؟

وی با تأکید بر اینکه آموزش مستقیم مفاهیم در پیش دبستانی ممنوع است، یادآور شد: درست است که ریشه همه نکات مورد نیاز انسان در قرآن وجود دارد منتهی نه برای یک کودک 5-6 ساله و یا حتی 15 تا 20 ساله بلکه این مسئله برای یک مفسر است که تمام نیازهایش را از قرآن بگیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که بیان نکات حلال و حرام و شرعیات در سن پیش دبستانی تا چه حد ضروری است، گفت: بر اساس پژوهشهای علمی که در داخل و خارج از کشور انجام گرفته، کودک در مقطع سنی پیش دبستانی فکر حسی- حرکتی دارد و چیزی که بچه نبیند و حس نکند اصلا آن را نمی فهمد.

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم، اشباع زودهنگام را یکی از آسیبهای آموزشی و یکی از علل دین گریزی جوانان خواند و گفت: انسان زمانی رو به یک مطلبی می آورد که از فراگیری آن لذت ببرد و این لذت یادگیری باعث تثبیت محفوظات می شود.

بهبودی افزود: نه تنها برخی از این مباحث که گاهی مطرح می شود پشتوانه کارشناسی ندارد و قابل درک و فهم برای کودک نیست و هیچ کاربردی برای کودک ندارد بلکه بسیاری از این آموزشها و عرضه این مفاهیم قبل از سن پختگی باعث اشباع کودک از این مفاهیم می شود و در زمانی که کودک به سنی می رسد که باید از لذت یادگیری آن سرشار شود دیگر آن مفاهیم برای او معنا ندارد چون اشباع شده است.

پرهیز از شعارزدگی در حوزه آموزش

وی با انتقاد از برخی طرحهای شعاری فاقد پشتوانه دقیق پژوهشی در نظام آموزش و پرورش کشور، به کمبود مربی کارشناس در حوزه آموزش قرآن دانش آموزان اشاره کرد و گفت: ما نه تنها در حوزه پیش دبستانی بلکه حتی در مقاطع سنی بالاتر تحصیلی نیز این مشکل را در آموزش قرآن داریم و سالهای سال است که همه کارشناسان و حتی کارشناسان آموزش و پرورش اتفاق نظر دارند که بطور قطع چالشهای موجود در امر آموزش قرآن دانش آموزان به ضعف کیفی معلمان بر می گردد که آن هم علل گوناگونی دارد. البته معلمان توانمندی هم داشته ایم که با وجود محدودیتها بچه های قرآنی را تربیت کرده اند.

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم، با اشاره به اعلام آموزش و پرورش برای راه اندازی مدارس قرآنی تأکید کرد: نباید در حوزه آموزش دچار شعار زدگی شویم. آموزش و پرورش هنوز مربیان آن را تأمین نکرده چگونه می تواند این مسئله را دنبال کند ضمن اینکه باید مراقب باشیم کیفیت فدای کمیت نشود.

حسین بهبودی در پایان مباحث تربیتی و فرهنگی را تدریجی دانست و گفت: امروز برخی اتفاقاتی که در میان نسل جوان ما می افتد بخشی از آن به واسطه زیاده روی هاست و باید توجه کرد که ثمرات و آسیبهای مباحث تربیتی در کوتاه مدت به دست نمی آید.