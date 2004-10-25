به گزارش خبرگزاري مهر در اين سايت اطلاعاتي در مورد طرح اكرام ايتام شامل معرفي طرح اكرام، عملكرد اين طرح، نحوه پذيرش حاميان نيكوكار و معرفي ايتام تحت حمايت موجود مي باشد و حاميان نيكوكار مي توانند با مراجعه به سايت اينترنتي عاطفه ها به نشاني www.atefaha.ir ايتام مورد درخواست خود را انتخاب نموده و حمايت مالي از آنها را عهده دار شوند.

گفتني است در طرح اكرام ايتام كه از سوي كميته امداد اجرا مي شود، افراد خير و نيكوكار مي توانند با تقبل ماهانه حداقل 10 هزار تومان براي هر يتيم حمايت مالي از يك يا چند كودك يتيم را بر عهده بگيرند.

شايان ذكر است بيش از 520 هزار كودك يتيم تحت حمايت كميته امداد امام خميني قرار دارند و تاكنون بيش از 101 هزار نفر از اين ايتام تحت حمايت حاميان نيك انديش قرار گرفته اند.