وضعیت نامناسب بایگانی اسناد کشور/ کمبود نیرو داریم

احمد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد کشور در حوزه منابع انسانی بیش از سه هزار و 81 پست بلا تصدی در سراسر کشور دارد گفت: از مجموع 415 واحد ثبتی در کشور بیش از 120 ساختمان ادارات ثبت در سراسر کشور اجاره ای بوده که نیمی از این ساختمانها بالای 30 سال قدمت ساخت داشته و قدیمی هستند.

وی افزود: بایگانی و آرشیو اسناد کشور در ساختمانهای قدیمی و اجاره ای نوعی آسیب برای نگهداری اسناد کشور محسوب می شود که نیازمند توجه بیشتر مجلس و دولت برای تامین وبودجه این سازمان است که اگر نیمی از درآمد سازمان ثبت برای توسعه فنآوری و زیرساخت و تامین نیروی انسانی خود سازمان اخصاص داده شود مشکلات برطرف می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور از حقوق و دستمزد کارکنان ادارات ثبت اسناد در کشور گلایه کرد و افزود: بسیاری از کارکنان سازمان ثبت با مشکل معیشتی روبرو هستند.

تویسرکانی در مورد آخرین وضعیت صدور پیش سند برای ساخت و سازهای پایتخت گفت: متاسفانه شهرداری تهران پای کار نیامد به همین جهت درحال عقد تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی کشورهستیم تا تهیه نقشه ساختمانها به نظام مهندسی واگذار شود.