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۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

وضعیت نامناسب بایگانی اسناد کشور/ کمبود نیرو داریم

وضعیت نامناسب بایگانی اسناد کشور/ کمبود نیرو داریم

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه ساختمان بیش از 200 اداره ثبت اسناد در کشور بالای 30 سال قدمت دارند گفت: فرسودگی و کوچک بودن ساختمانها موجب تخریب اسناد بایگانی می شود.

احمد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد کشور در حوزه منابع انسانی بیش از سه هزار و 81 پست بلا تصدی در سراسر کشور دارد گفت: از مجموع 415 واحد ثبتی در کشور بیش از 120 ساختمان ادارات ثبت در سراسر کشور اجاره ای بوده که نیمی از این ساختمانها بالای 30 سال قدمت ساخت داشته و قدیمی هستند.

وی افزود: بایگانی و آرشیو اسناد کشور در ساختمانهای قدیمی و اجاره ای نوعی آسیب برای نگهداری اسناد کشور محسوب می شود که نیازمند توجه بیشتر مجلس و دولت برای تامین وبودجه این سازمان است که اگر نیمی از درآمد سازمان ثبت برای توسعه فنآوری و زیرساخت و تامین نیروی انسانی خود سازمان اخصاص داده شود مشکلات برطرف می شود.
 
رئیس سازمان ثبت اسناد کشور از حقوق و دستمزد کارکنان ادارات ثبت اسناد در کشور گلایه کرد و افزود: بسیاری از کارکنان سازمان ثبت با مشکل معیشتی روبرو هستند.
 
تویسرکانی در مورد آخرین وضعیت صدور پیش سند برای ساخت و سازهای پایتخت گفت: متاسفانه شهرداری تهران پای کار نیامد به همین جهت درحال عقد تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی کشورهستیم تا تهیه نقشه ساختمانها به نظام مهندسی واگذار شود.
کد مطلب 1241811

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