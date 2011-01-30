۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۳

زرنگاری در گفتگو با مهر:

مسئولان باید مشکلات بیکاری جوانان هرمز را برطرف کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر هرمز گفت: جوانان جزیره هرمز بیکارند و مسئولان باید مشکلات آنها را رفع کنند.

محمد زرنگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در هرمز ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات عمرانی انجام شده توسط دولت خدمتگزار در جزیره هرمز افزود: عملکرد دولت بسیار خوب و ارزنده است اما آنچه که کمتر به آن توجه شده ایجاد ظرفیتهای اشتغال برای جوانان هرمز است که باعث شده اکثر آنان که تعداد زیادی هم تحصیلکرده هستند در به در به دنبال کار باشند. 

زرنگاری بیان داشت: همین تعداد هم که هستند حاضرند با کمترین درآمد جایی مشغول به کار شوند و روزانه تعداد زیادی از همین جوانان به شورای شهر و شهرداری مراجعه و برای رفتگر شدن درخواست می کنند.

نماینده استان هرمزگان در شورایعالی استانها گفت: متاسفانه بازارچه مرزی هرمز که قریب به دو سال تعطیل شده باعث تشدید بیکاری جوانان و همچنین گران شدن بنزین شده و کم شدن صید قشر صیادان هم در معرض بیکاری کامل قرار داده است. 

زرنگاری خاطرنشان کرد: مردم هرمز خواستار الحاق به منطقه آزادقشم برای بهرمند شدن از مزایای منطقه هستند و جوانان هرمزی از خود می پرسند چه تفاوتی بین جوانان هرمزی و قشمی وجود دارد که آنان از بهترین امکانات رفاهی و شغلی بر خوردار باشند ولی برای جوانان هرمزی هیچ امکاناتی در خصوص رفاه و اشتغال ایجاد نشده باشد.

کد مطلب 1241814

