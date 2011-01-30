۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۱

یاراحمدیان به مهر اعلام کرد:

تعریف سبد جدید معیشت خانوار / تورم ملاک تعیین حداقل دستمزد

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور از تعریف یک سبد جدید و استاندارد از وضعیت معیشت خانوار کارگری برای اولین بار خبر داد و گفت: مجمع بررسی‌ها و نظرات خود را تا 20 بهمن ماه جاری ارائه خواهد کرد.

سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر از تعیین سبد حداقل معیشت خانوار به صورت استاندارد برای اولین بار در کشور از سوی جامعه کارگری خبر داد و گفت: به دلیل عدم وجود آمارهای مناسب و قابل استناد، در بررسی حداقل معیشت خانوار آمارهای مناسبی ارائه نمی شود.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اعلام اینکه این مجمع هم اکنون اقدامات کارشناسی خود را در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار انجام می دهد، اظهار داشت: نتایج بررسی های کارشناسی این مجمع تا حداکثر 20 بهمن ماه سالجاری آماده و قابل ارائه می شود.

یاراحمدیان با تاکید بر اینکه با اتمام بررسی های کارشناسی نظرات مجمع به شورای عالی کار منتقل خواهد شد، گفت: بررسی سبد معیشت خانوار طبق وضعیت یک خانوار 4 نفره خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه طبق ماده 41 قانون کار نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد هزینه های خانوار در تعیین حداقل دستمزد مدنظر قرار خواهد گرفت، گفت: البته در این بخش موضوع مهم تر بررسی وضعیت سبد هزینه های خانوار خواهد بود.

این مقام مسئول در حوزه کارگری تعریف یک سبد استاندارد از حداقل معیشت خانوار را برای پیشنهاد دقیق حداقل دستمزد جامعه کارگری یک ضرورت خواند و تاکید کرد: بررسی های مجمع نشان می دهد که اجرای هدفمندی یارانه ها تاثیرات چندانی بر افزایش قیمت ها نداشته است.

