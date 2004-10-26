"رسم عاشقي" براي من پر از تجربه هاي تازه بود

سروش صحت، بازيگر نقش اصلي ( يوسف ) مجموعه تلويزيوني " رسم عاشقي " در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت: براي بازي در اين سريال من با توجه به متن و راهنمايي هاي كارگردان از تجربه هاي خود نيز استفاده كرده ام.

وي در پاسخ به اينكه زبان و ادبيات اين سريال تا چه اندازه با حال و هوا و تاريخ وقوع داستان هماهنگي دارد، خاطر نشان كرد: تا جايي كه من اطلاع دارم نويسنده اين سريال ( سعيد رحماني ) براي نگارش متن اين اثر مطالعات زيادي داشته است و با استفاده از كتاب ها، روزنامه ها و ساير مداركي كه در اين زمينه از آن دوران وجود دارد، نوع ادبيات و ديالوگ هاي اين اثر را انتخاب كرده است و به نظرم قضاوت نهايي درباره موفقيت اثر بر عهده مخاطب است.

صحت درباره تاثير نقش پردازان مقابلش در ايفاي نقش خود توضيح داد: بازيگران و به طور كلي، همه گروه در اين سريال رابطه اي بسيار صميمي و خوب با همديگر داشتند كه اين مساله در پيشبرد كار بسيار موثر بود. من با بازيگران مقابل خودم راحت بودم و ارتباط نقش بين ما بسيار خوب و موثر برقرار مي شد.

اين بازيگر در ادامه يادآور شد: اين كار براي من پر از تجربه هاي تازه بود و از نتيجه كار راضي هستم. اميدوارم بينندگان اين سريال هم از كار رضايت داشته باشند.

لازم به ذكر است مجموعه تلويزيوني " رسم عاشقي " كه پخش آن از اوايل ماه مبارك رمضان آغاز شده و متن آن به وسيله سعيد رحماني به نگارش درآمده است، داستان شخصي به نام ابراهيم را روايت مي كند كه اقدام به خريد محصول گندم كشاورزان ايراني براي فروش به انگليسي ها در هنگام جنگ جهاني دوم مي نمايد. در اين بين دختري روستايي را به عنوان هديه به ابراهيم تحويل مي دهند. دختر حاضر به همراهي با ابراهيم نيست و همين مساله به درگيري اين دو مي انجامد. در اين بين جواني به نام يوسف با ديدن اين صحنه وارد كشمكش مي شود و دختر را نجات مي دهد. همين مساله اتفاقات ديگري را براي يوسف به وجود مي آورد.

در اين سريال سروش صحت، لاله اسكندري، مينا جعفر زاده، جمشيد جهانزاده، فرهاد بشارتي، مهوش وقاري و افسانه پاكرو به عنوان بازيگران اصلي به ايفاي نقش مي پردازند. تصويربرداري اين فيلم به وسيله اسفنديار شهيدي انجام مي شود و طراحي صحنه و لباس اثر بر عهده محمد هادي قميشي قرار دارد. تدوين فيلم را محمود يار محمد لو انجام مي دهد و برزو خليل نژاد به عنوان برنامه ريز و دستيار اول كارگردان فعاليت مي كند.

اين مجموعه به همت شبكه پنج سيما تهيه و توليد مي شود.