70 درصد منابع اعتباری بانک صادرات فارس تسهیلات پرداخت شد

حسن خدایاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: بانک صادرات استان فارس در بخشهای مختلف اقدام به پرداخت تسهیلات می کند که در سال جاری حدود 35 درصد از منابع به تسهیلات بخش صنعت، 30 درصد به بخش مسکن، 20 درصد کشاورزی و مابقی تحت عناوین دیگر پرداخت شده است.

وی با اشاره به نوع پرداخت تسهیلات افزود: در دو چهارچوب پرداخت تسهیلات انجام می شود که شامل مشارکتی و مبادله ای است که در بحث مبادله ای قرارداد دو ساله با نرخ 12 درصد ولی قرارداده های سه ساله با نرخ بیشتر از چهار درصد ارایه می شود و در بخش تسهیلات مشارکتی نیز نرخ سود تسهیلات از 18 درصد تا 22 درصد است.

رئیس شعب بانک صادرات استان با بیان اینکه نرخ سود بانکها تک رقمی نخواهد شد به نرخ سود سپرده گذاری مردم اشاره کرد و گفت: تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات آرزوی همگان است ولی باید توجه داشت که در زمانیکه مردم سود سپرده گذاری 17 درصدی دریافت می کنند نمی شود نرخ سود تسهیلات آنها تک رقمی باشد.