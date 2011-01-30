45 هزار تن خرما از خوزستان صادر شد

غلامرضا اکبری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان ارزش صادرات هر تن خرما را بین یک هزار و 500 تا شش هزار دلار در هر تن اعلام کرد و گفت: صادرات خرمای استان خوزستان در مقایسه با سال گذشته حدود60 درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اهمیت فرآوری خرما افـزود: در صـورت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده می توان این محصول را با شش برابر قیمت صادر کرد.



رئیس انجمن ملی خرمای ایران یادآور شد: ایـران سـالانه حدود یک میلیون تن خرما صادر می کند که از این بابت دومیـن تولید کننده جهانی است و مرغوبترین نوع خرما استعمران صادراتی، بریم، کبکاب، حلاوی، دیری، برحی و زاهدی است.



روسیه، انگلستان، کانادا و استرالیا از جمله کشورهای خریدار خرمای ایران هستند.



