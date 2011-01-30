۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

45 هزار تن خرما از خوزستان صادر شد

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت: امسال خوزستان با صدور 45 هزار تن خرما مقام نخست کشور را در بخش صادرات این محصول به دست آورد.

غلامرضا اکبری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان ارزش صادرات هر تن خرما را بین یک هزار و 500 تا شش هزار دلار در هر تن اعلام کرد و گفت: صادرات خرمای استان خوزستان در مقایسه با سال گذشته حدود60 درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اهمیت فرآوری خرما افـزود: در صـورت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده می توان این محصول را با شش برابر قیمت صادر کرد.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران یادآور شد: ایـران سـالانه حدود یک میلیون تن خرما صادر می کند که از این بابت دومیـن تولید کننده جهانی است و مرغوبترین نوع خرما استعمران صادراتی، بریم، کبکاب، حلاوی، دیری، برحی و زاهدی است.

روسیه، انگلستان، کانادا و استرالیا از جمله کشورهای خریدار خرمای ایران هستند.
 
 
