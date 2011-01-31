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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

فعالیت شرکتهای هرمی در قالب تورهای جهانگردی

فعالیت شرکتهای هرمی در قالب تورهای جهانگردی

معاون مبارزه با جرایم کلاهبرداری، جعل و جرایم رایانه ای پلیس آگاهی از فعالیت برخی شرکتهای هرمی در قالب تورهای جهانگردی و غیرقانونی بودن فعالیت این شرکتها خبر داد.

سرهنگ مهرداد امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: شرکتهای هرمی پس از فعالیت در مدلهای مختلف از جمله خرید و فروش سکه، گردنبند، ساعت و .. در فضای مجازی مدتی است که با عنوان تورهای جهانگردی اقدام به عضو گیری کرده اند.

وی ادامه داد: این شرکتها در تبلیغات خود افراد را به بهانه تخفیفات ویژه در هزینه سفر و اقامت به عضو گیری و وارد کردن اعضای جدید تشویق می کنند.

معاون مبارزه با جرایم کلاهبرداری، جعل و جرایم رایانه ای پلس آگاهی تصریح کرد: فعالیت این شرکتها مغایر با قانون است و پلیس با آنها برخورد می کند.

وی از مردم خواست تا به این شرکتهای بی نام و نشان برای مسافرت مراجعه نکنند و برای استفاده از تورهای جهانگردی به شرکتهای رسمی که از سازمان جهانگردی و وزارت ارشاد مجوز دارند مراجعه کنند.

کد مطلب 1242131

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