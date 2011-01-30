قطار سینمای ایران فقط در تهران حرکت می کند

مهدی سرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به این که متاسفانه مسئولان هنوز در خصوص عدم برپایی جشنواره فیلم فجر در اصفهان تردید دارند، اظهار داشت: ایران با گستره بسیار وسیع جغرافیایی و فرهنگی بیش از 30 استان مختلف را در خود جای داده و ظرفیت عظیم فرهنگی را داراست که هر یک بستر مناسبی برای رشد و ارتقای کشور در عرصه سینما به شمار می‌آیند.

وی ادامه داد: ولی متأسفانه در این میان تنها نام تهران است که در عرصه تولیدات می درخشد و اینجاست که چرایی ابتذال در سینمای ایران مشخص می‌شود و می توان به جواب این سؤال رسید که چرا سالنهای سینمای کشور امروز به اجبار فیلمهای کم ارزش را اکران می کنند.

تمرکز در پایتخت استفاده از یک سی ام ظرفیتهای کشور است

سرتاج تصریح کرد: زمانی که حمایت و توجه به فیلمسازان در یک چرخه محدود و آن هم فقط در تهران حرکت می‌کند به این معناست که ما از 30 مرکز فرهنگی که همان استانهای کشور هستند فقط یک گزینه را در سبد حمایتی و توجه خود قرار داده و در نتیجه از یک سی‌ام ظرفیت فرهنگی کشور در جهت تولیدات سینمایی بهره برده‌ایم.

وی اظهار داشت: باید این حقیقت انکار ناپذیر راپذیرفت که سینمای ایران هرچه که هست ماحصل تلاش جامعه فیلمسازانی است که در تهران مستقرند و مورد حمایت قرار گرفته‌اند و به همین دلیل در جواب تمامی نقدهایی که به شکل امروز سینمای ایران وارد است نیز یک پاسخ بیشتر نمی‌توان داد و آن پاسخ عبارتی است که از گذشتگان ما به یادگار مانده است: "از کوزه همان تراود که در اوست".

جشنواره فیلم فجر انعکاس نگاه تهران منهای ایران است

این کارشناس امور سینمایی تصریح کرد: جشنواره فیلم فجر امروزه انعکاس نگاه تهران منهای ایران است اما احتساب تمامیت ایران در سبد حمایتی تصمیم گیران می تواند بن بست سینمای ایران که بیش از همه جا در جشنواره فیلم فجر بروز می کند را از بین ببرد.

وی ادامه داد: شکل امروز سینمای ملی تبعات حذف گستره عظیم جغرافیایی و فرهنگی ایران از سبد حمایتی است به شکلی که در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر، مردم سراسر کشور در بهترین حالت تنها به تماشای تولیدات جدید فیلمسازان حرفه‌ای کشور می‌نشینند و در جایگاه یک مصرف کننده تولیدات فیلمسازان ایرانی قرار می‌گیرند.

سرتاج اضافه کرد: جشنواره فیلم فجر نتیجه تلاش یک ساله فیلمسازان و حرفه های سینمایی کشور است اما در عرصه سینما منظور از کشور ایران، تهران است.

وی بیان داشت: این امر لذتی است که برای فیلمسازان شهرستانها تعریف نشده و این فیلمسازان در به بار نشستن آن نقشی ایفا نمی کنند.

سرتاج تأکید کرد: سهم شهرستانها در سیاستگذاری جشنواره فیلم فجر اکران همزمان فیلمها با تهران است تا به این صورت شهرستانیها فقط به تماشای ماحصل تلاش فیلمسازان حرفه‌ای کشور که از قضای روزگار نام تهران بر آن ها نهاده شده است، بنشینند.