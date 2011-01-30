ماموریت سیاست خارجی مهمتر از منافع ملی/ ساختار سیاست خارجی متحول شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای معرفی وزیر امور خارجه به نمایندگان جهت اخذ رای اعتماد اظهار داشت: اندیشه انقلاب، اندیشه جهانی است. انقلاب آمد تا اولا انسان را احیا کند و ثانیا حرکت تاریخی بشر به سمت جامعه ای سرشار از عدل و سعادت را شتاب بیشتری ببخشد.

وی انقلاب اسلامی در ایران را یک انقلاب حزبی و گروهی ندانست و افزود: انقلاب اسلامی در ایران انقلاب انسان است و ادامه حرکت پیامبران و ائمه اطهار (ع) و در راستای خط تعبیر شده الهی برای رسیدن بشریت به سرمنزل مقصود است.

رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست خارجی از روز اول جزو ارکان اصلی انقلاب اسلامی در ایران بوده است، گفت: حتی قبل از انقلاب نیز مواضع امام راحل در خصوص مسائل جهانی مواضعی شفاف و روشن بوده است.

احمدی نژاد تصریح کرد: برپایی حکومت جهانی جز از طریق تلاش برای اصلاح مناسبات جهانی و پیشبرد آرمانهای انقلاب اسلامی در عرصه بین الملل ممکن نیست.

وی با تاکید بر اینکه ساختن ایران و تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی در سرزمین مقدس ایران در بستری از تلاش برای اصلاح مناسبات جهانی و پیشبرد آرمانهای جهانی انقلاب میسر است، گفت: به همین دلیل سیاست خارجی جزو مهمترین بخش های جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس جمهور اندیشه انقلاب را اندیشه ای جهانی دانست که برآمده از فطرت پاک بشریت است و افزود: انقلاب اسلامی یک فرصت تاریخی و طلایی برای همه بشریت است و هر روز که از عمر مبارک این انقلاب می گذرد سطح تماس و عرصه فعالیت سیاست خارجی گسترش می یابد.

احمدی نژاد با اشاره به گذشت 32 سال از انقلاب اسلامی یادآور شد: موانع اصلی در برابر انقلاب اسلامی ایران یکی پس از دیگری در حال فروریختن است و باور ما این است که استکبار و نظام سلطه امروز مقتدرترین، خشن ترین، موثرترین و گسترده ترین استکبار تاریخ بشریت است زیرا هیچ گاه در طول تاریخ چنین نظام سلطه و سیطره جهانی شکل نگرفته است و دایره حکومت و تاثیر آنها و گستره شقاوت ها و جنایت های آنها بسیار گسترده تر از دایره عمل حاکمان ظالم گذشته تاریخ است.

وی با تاکید بر اینکه ابعاد استکبار امروز گسترده ترین ابعاد در طول تاریخ است، گفت: در رسیدن به قله این آخرین و مهمترین مانع است که اگر در هم بشکند مسیر جامعه بشری به سمت سعادت مسیری پرشتاب خواهد بود.

رئیس جمهور با انتقاد از ساختارهای یک سویه و ظالمانه غرب عنوان کرد: ساختار سیاسی در غرب به گونه ای است که همه دنیا تحت سیطره چند کشور قرار دارد و آن چند کشور نیز تحت سیطره یک کشور هستند و یا ساختار اقتصادی غرب به گونه ای است که کسانی که خود پشت قاچاقچی های مواد مخدر هستند از طرفی دیگر سازمان مبارزه با مواد مخدر را تشکیل می دهند.

احمدی نژاد در ادامه به اشغال عراق و افغانستان توسط آمریکا اشاره کرد و افزود: آنها آنچنان اشغال دو کشور عضو سازمان ملل را با تبلیغات و رسانه برجسته کرده اند که تا مدتها کسی جرات نمی کرد علیه آن صحبت کند.

وی با بیان اینکه امروز اندیشه های مادی و ساختارهای ضد بشری و همچنین مدیریت یک جانبه و تبعیض آلود در آستانه اضمحلال است، گفت: ما در آستانه یک تحول بزرگ و سرنوشت ساز در دنیا هستیم و ماموریت امروز ما به مراتب سنگین تر از ماموریت چند سال قبل است. امروز باید اندیشه الهی را در دنیا برجسته کنیم و تمام قد در برابر مدیریت استکباری بایستیم و مدیریت آینده جهان را سامان دهیم.

رئیس جمهور اضافه کرد: ماموریت سیاست خارجی بسیار مهم تر از منافع ملی است که البته منافع ملی هم در قالب گسترش عدالت و توحید در جهان قابل تعریف است.

احمدی نژاد با بیان اینکه ما هم اکنون در سیاست خارجی خود فعال، ضابطه مند و اثر گذار هستیم، گفت: ساختار سیاست خارجی ما بایستی متناسب با ماموریت امروز ملت ایران به طور کامل متحول شود زیرا بسیاری از ادبیات دیپلماسی ما ساخته و پرداخته همان نظام استکباری است که باید از سیاست خارجه ما حذف شود.

وی با تاکید بر اینکه امروز نیازمند یک نشاط و روحیه جدید درعرصه سیاست خارجی هستیم، گفت: باید همه توانمندیها، استعدادها و فکر انقلاب اسلامی پشت سیاست خارجی قرار گیرد این انتظاری است که همه اولیا و انبیاء و صالحان از ما دارند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مسئولیت ما در عرصه سیاست خارجی کشور یک مسئولیت آرمانی، مکتبی، الهی و تاریخی است، گفت: باید خود را آماده کنیم برای مواجه شدن و مدیریت کردن تحولات بزرگی که در راه است.

احمدی نژاد تصریح کرد: این آغاز رها شدن انرژی متراکم شده از قبل انقلاب اسلامی در دل بشریت است.

وی با اشاره به اینکه شاید در 20 سال گذشته پدیده بین المجالس و دیپلماسی پارلمانی در میان کشورها موضوعیت نداشت، گفت: اما امروز همه انرژی خود را برای اثرگذاری در عالم از طرق مختلف تخلیه می کنند.

رئیس جمهور در ادامه در بیان معرفی صالحی عنوان کرد: امروز دکتر صالحی به حضور نمایندگان مجلس معرفی می شود البته ایشان را می شناسید و من نیازی به معرفی ایشان نمی بینم. وی برادری مومن و عمیقا معتقد به این آرمان ها، پیگیر، عالم و با تجربه و مسلط به مسائل بین المللی هستند که ایشان را با یک کارنامه بسیار روشن در خدمت انقلاب اسلامی و آرمانهای الهی به حضور شما معرفی می کنم و همچنین تشکر می کنم از دوست و برادر خوبم جناب آقای متکی که ایشان طی 5 سال بسیار زحمت کشیدند و آنچه در توان داشتند در عرصه سیاست خارجی به میدان آوردند.

ادامه دارد...