به گزارش خبرنگار" مهر" پيش افتادن دوامتيازي راه آهن درپايان كوارترسوم، از تيم پرمهره پيكان بازيكنان تيم راه آهن را درسايه هدايت خوب فرزاد كوهيان به اين باوررساند كه هرتيمي حتي پيكان كه با هيچكدام ازتيمهاي ليگ كشوروتهران به جهت مهره برابرنيست وكاملا برآنان برتري دارد، دست يافتني است.

شاگردان فرزاد كوهيان كه ازابتداي بازي پا به پاي پيكان پيش آمده بودند وحتي در كوارتراول با پيكان به تساوي رسيدند، عليرغم اينكه درپايان كوارتردوم10امتيازاز حريف پرسابقه عقب بودند، عزم خود را جزم كردند ودركوارترسوم به تدريج خود را به پيكان نزديك كرده وهرطوري كه بود ازحريف پيش افتادند كه اين برتري در كوارترچهارم هم ادامه يافت ونهايتا اين راه آهن بود كه غول بسكتبال كشوررا با آن همه مهره، درهم شكست.

درتيم پيكان سامان ويسي، پويا تاجيك، بابك نظافتف محمدرضا اسلامي ، محمد شاهسوند، اميراميني و ... كه كوله باري ازبازيهاي ملي را يدك مي كشند، درمقابل تفكرات فرزاد كوهيان وتلاش سعيد رضايي، فرزاد حيدري، بهمن اميني، سياوش محسنيف اميرملكي و... شكستي ناباورانه را متحمل شدند.