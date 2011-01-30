مهران شاهین‌طبع در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه دیدار با تیم های عربی آنهم در یک کشور عرب همیشه حساسیت‌های خاص خودش را همراه دارد، اظهار داشت: البته بازیکنانی مانند بازیکنان مهرام به بازی با این تیم‌ها در کشور خودشان عادت دارند. با این حال نباید حساسیت های دیدار روز دوشنبه بر هیچ یک از بازیکنان پوشیده نیست.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام با اشاره به اینکه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا به صورت رفت و برگشت برگزار می‎شود، تصریح کرد: البته این به نفع ماست که دیدار رفت را در خانه حریف برگزار می‎کنیم. چون این فرصت را داریم که در دیدار برگشت هرگونه اتفاقی را جبران کنیم.

وی یادآور شد: با این حال نباید حتی از یک لحظه دیدار رفت در اردن غفلت کرد. چه بسا همان یک لحظه غفلت و کوتاهی باعث پشیمانی شود! البته به خاطر اینکه از داوران غیر عرب در این بازی‎ها استفاده می‎شود، خیال‌مان تا حد زیادی راحت است و خدا را شکر می‎کنیم. اگر غیر از این بود دغدغه بیشتری بابت بازی داشتیم. در کل دیدار ساده‎ای در پیش نداریم.

شاهین‎طبع ضمن بیان اینکه سفر تیم مهرام به اردن با 13 بازیکن انجام می‎شود، خاطرنشان کرد: صمد نیکخواه بهرامی هم در این سفر همراه تیم است اگرچه همانند دیدارهای مرحله مقدماتی و لیگ برتر قادر به همراهی تیم نیست. اما 12 بازیکن دیگر در شرایط ایده ا‎ل برای برگزاری یک دیدار خارج از خانه را دارند.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام به حضور همزمان تیمش در رقابت‌های لیگ برتر و باشگاه‎های غرب آسیا اشاره کرد و گفت: البته هر دیدار و هر رویدادی شرایط و اهمیت خاص خودش را دارد. مهم برنامه ریزی و مدیریتی است که برای حضور همزمان در هر دو رویداد لیگ برتر و باشگاه‎های غرب آسیا انجام می‌شود.

مهران شاهین‌طبع ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت باشگاه مهرام به خبرنگار مهر گفت: سعی و برنامه ریزی‌ها در این جهت است که در هر دو رویداد حضوری نتیجه بخش داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مهرام روز دوشنبه برای برگزاری نخستین دیدار خود در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا به مصاف الریاضی اردن می‌رود.