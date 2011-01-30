ایران انحصار تولید بذرهای هیبریدی جهان را شکسته است

سید احمدرضا فخارزاده شامگاه شنبه در حاشیه نهمین نمایشگاه کشاورزی در جمع خبرنگاران افزود: اصل تجارت این نوع بذرها که در اثر فرآیند اصلاح نباتات تولید می‌شوند در انحصار شرکتهای چند ملیتی و در اختیار کشورهایی چون آمریکا، فرانسه و سوییس بود اما ایران طی سالهای گذشته این انحصار را از بین برد و موفقیتهای خوبی را در زمینه تولید این محصولات به دست آورده است.

وی با اشاره به این که این شرکتها بیش از 70 درصد سهم بازار را در دست داشتند، افزود: با وجود آن که ایران یکی از مصرف کنندگان بزرگ این بذرهاست اما تا چند سال گذشته توانایی تولید آن را نداشت و این امر ضعف بزرگی برای کشاوری ملی محسوب می‌شد.

این فعال صنعت کشاورزی با تأکید بر اینکه این بذرها دارای مجموعه ای از صفات دلخواه بوده و صفات اصلاح نژادی را انتقال می‌دهند، بیان داشت: زمینه فعالیت در این بخش بسیار وسیع است و ایران هم اکنون در بخش تولید بذرهای هیبریدی صیفی و سبزیجات وارد عمل شده و در زمینه تولید بذر ذرت نیز فعالیت‌هایی داشته است.

تولید بذرهای هیبریدی حمایت معنوی دولت را می‌طلبد

وی موفقیت کشور در این زمینه را منوط به دارا بودن بانکهای ژنی غنی دانست و گفت: از آنجا که اهمیت پرداختن به این موضوع تا حدودی برای بخش دولتی آشکار شده امید است حمایت معنوی دولت در این راستا را شاهد باشیم.

فخار زاده تصریح کرد: چنانچه کشورهای اصلی تولید کننده این محصول مانع از ورود این بذر به کشور شوند، کشور دچار بحران غذایی خواهد شد.

به گفته وی این بذرها بر حسب شرایط آب و هوایی مختلف و سلایق متفاوت قابل تغییر است و همچنین میزان استقبال کشاورزان ایرانی از بذرهای اصلاح شده رضایت بخش بوده است.

ایران در زمینه بانک ژنی ثروتمند تر از دیگرکشورهاست

وی قدمت تولید این بذرها در جهان را در حدود 150 سال دانست و اظهار داشت: کشورهایی نظیر ترکیه، تایلند و هند به تازگی به اهمیت تولید این بذرها پی برده‌اند و در همین فاصله کم توانسته‌اند سهم خوبی از بازار جهانی را به دست آورند این در حالیست که ایران از لحاظ دارا بودن بانک ژنی بسیار ثروتمند تر از این کشورهاست.

فخار زاده خاطر نشان کرد: ایران در طیف میوه ها و گیاهان قدرت عمل بیشتری دارد و همچنین طعم میوه ایرانی در جهان مطلوب و معروف است اما متأسفانه بی توجهیهایی نسبت به این امکان خدادادی صورت می گیرد.