به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ژاپن با عنوان قهرمانی که در پانزدهمین دوره جام ملتهای آسیا بدست آورد، با کسب چهار قهرمانی در این پیکارها از دیگر تیمهای آسیایی پیشی گرفت. سامورایی های آبی در سال‌های 1992، 2000، 2004 و 2011 به عنوان نخست مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا دست یافته‌ اند.

تیم ملی عربستان با سه بار در قهرمانی در سال‌های 1984، 1988 و 1996 و سه بار نایب قهرمانی در مسابقات سال‌های 1992، 2000 و 2007 دومین تیم پرافتخار مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیاست.

پس از این تیم، تیم ملی فوتبال کشورمان با سه بار قهرمانی در مسابقات سال‌های 1968، 1972 و 1976، چهار بار کسب مقام سوم در مسابقات سال‌های 1980، 1988، 1996 و 2004 و کسب مقام چهارم در مسابقات سال 1984 یکی از پرافتخارترین تیم‌های قاره کهن است.

تیم ملی فوتبال کشورمان بیشترین تعداد بازی را در مسابقات جام ملت‌های آسیا انجام داده است. این تیم در 58 بازی صاحب 34 پیروزی شده که از این حیث نیز سرآمد دیگر تیم‌های آسیایی است. بالطبع آمار گلهای زده تیم ملی فوتبال ایران نیز از دیگر تیم‌های آسیایی بالاتر است. ملی پوشان فوتبال ایران در 12 بار حضور در جام ملتهای آسیا و انجام 58 بازی 112 بار موفق به گلزنی شده‌اند که میانگین 9/1 گل برای هر بازی است.

- در زیر به عملکرد تیم‌های آسیایی حاضر در مسابقات جام ملت‌های قاره کهن اشاره‌ای گذرا شده است:

قطر:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 8 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1980

بزرگترین موفقیت: حضور در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات 2000 و 2011

تعداد بازی: 29 بازی

تعداد پیروزی: 6 برد

تعداد گل‌زده: 31 گل

هند:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 3 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1964

بزرگترین موفقیت: نایب قهرمان مسابقات سال 1964

تعداد بازی: 10 بازی

تعداد پیروزی: 2 برد

تعداد گل‌زده: 8 گل

اردن:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 2 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 2004

بزرگترین موفقیت: حضور در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات 2004 و 2011

تعداد بازی: 11 بازی

تعداد پیروزی: 3 برد

تعداد گل‌زده: 8 گل

کره جنوبی:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 12 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1956

بزرگترین موفقیت: قهرمانی در مسابقات سال‌های 1956 و 1960

تعداد بازی: 56 بازی

تعداد پیروزی: 27 برد

تعداد گل‌زده: 92 گل

استرالیا:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 2 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 2007

بزرگترین موفقیت: حضور در دیدار نهایی مسابقات سال 2011

تعداد بازی: 10 بازی

تعداد پیروزی: 5 برد

تعداد گل‌زده: 13 گل

ایران:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 12 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1968

بزرگترین موفقیت: قهرمانی در مسابقات سال‌های 1968، 1972 و 1976

تعداد بازی: 58 بازی

تعداد پیروزی: 34 برد

تعداد گل‌زده: 112 گل

کره شمالی:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 3 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1980

بزرگترین موفقیت: کسب عنوان چهارم در مسابقات سال 1980

تعداد بازی: 12 بازی

تعداد پیروزی: 3 برد

تعداد گل‌زده: 12 گل

سوریه:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 5 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1980

بزرگترین موفقیت: ---

تعداد بازی: 18 بازی

تعداد پیروزی: 7 برد

تعداد گل‌زده: 15 گل

بحرین:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 4 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1988

بزرگترین موفقیت: کسب عنوان چهارم در مسابقات سال 2004

تعداد بازی: 16 بازی

تعداد پیروزی: 3 برد

تعداد گل‌زده: 23 گل

عراق:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 7 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1972

بزرگترین موفقیت: قهرمانی در مسابقات سال 2007

تعداد بازی: 29 بازی

تعداد پیروزی: 11 برد

تعداد گل‌زده: 30 گل

کویت:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 9 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1972

بزرگترین موفقیت: قهرمانی در مسابقات سال 1980

تعداد بازی: 39 بازی

تعداد پیروزی: 15 برد

تعداد گل‌زده: 46 گل

امارات:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 8 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1980

بزرگترین موفقیت: نایب قهرمانی در مسابقات سال 1996

تعداد بازی: 32 بازی

تعداد پیروزی: 7 برد

تعداد گل‌زده: 23 گل

چین:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 10 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1976

بزرگترین موفقیت: نایب قهرمانی در مسابقات سال‌های 1984 و 2004

تعداد بازی: 47 بازی

تعداد پیروزی: 17 برد

تعداد گل‌زده: 76 گل

ژاپن:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 7 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1988

بزرگترین موفقیت: قهرمانی در مسابقات سال‌های 1992، 2000، 2004 و 2011

تعداد بازی: 37 بازی

تعداد پیروزی: 22 برد

تعداد گل‌زده: 72 گل

عربستان:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 8 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1984

بزرگترین موفقیت: قهرمانی در مسابقات سال‌های 1984، 1988 و 1996

تعداد بازی: 41 بازی

تعداد پیروزی: 21 برد

تعداد گل‌زده: 58 گل

ازبکستان:

حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: 5 بار

اولین حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا: مسابقات سال 1996

بزرگترین موفقیت: حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات سال 2011

تعداد بازی: 20 بازی

تعداد پیروزی: 9 برد

تعداد گل‌زده: 30 گل