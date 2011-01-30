اگر برای دفاع مقدس 80 سال کار کنیم باز هم جای کار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان چهارمین دوره برگزاری جایزه ادبی یوسف، عصر شنبه 9 بهمن ماه با حضور مسئولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و نویسندگان شرکت کننده در این جشنواره در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

سرهنگ حسن رسولی منفرد معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در این برنامه گفت: جریان عاشورا نیمروزی بیش نبود ولی پیام آن صدها سال است که در حال انتشار و تاثیرگذاری است. دفاع مقدس یکی از تاثیرات جریان عاشورا بود که در میان وقایع 100 سال گذشته بی نظیر بود.

وی گفت: اگر برای این 8 سال 80 سال هم کار و فعالیت کنیم، این ژانر باز هم جای کار خواهد داشت. جایزه ادبی یوسف اولین در نوع خود است و جایزه های دیگر از این جایزه الگوبرداری کردند. ماموریت همه ما این است که با استفاده از تمام وسایلی که در اختیار داریم این تکلیف تاریخی را که از امام حسین(ع) آغاز شده ادامه دهیم.

رسولی ادامه داد: در این دوره از جایزه یوسف 825 اثر از 427 نویسنده از همه استانهای کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که با داوری داوران زبده و توانمند طی 3 مرحله داوری، امروز 20 نفر از شرکت کنندگان به عنوان برگزیدگان این دوره معرفی می شوند.

در ادامه این برنامه مرتضی ظفرزداه مدیر فرهنگسرای ارسباران گفت: امیدواریم این حرکت خوب و موفق ادامه داشته باشد و در سالهای آتی نیز شاهد برگزاری این جایزه ادبی باشیم. آثار خوبی که به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است انتقال مفاهیم و ارزشها به نسلی است که جنگ را ندیدند.

ظفرزاده ادامه داد: با توجه به مدیریت جدید در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران باید تمام امکانات معنوی را به خدمت بگیریم تا توسعه و رشد مفاهیم دفاع مقدس بیش از پیش انجام شود.

امیر سرتیپ دوم محمد بالار جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع‌مقدس نیز در این مراسم گفت: خداوند می گوید گروهی از شما انسانها باید باشند تا زیبایی ها و عدالت را به مردم نشان دهند. اصحاب قلم موظف‌اند این زیبایی ها را به مردم نشان دهند. ادبیات دفاع مقدس منشا نشاط ، امید و اقتدار است.

وی افزود: تفاوت قصه و داستان در این است که قصه به گذشته می پردازد ولی داستان رابطه علت و معلول را روایت می کند. اگر بتوانیم از این رابطه علت و معلولی خودمان و جوانانمان را به امید و نشاط دعوت کنیم در این جهان و جهان دیگر بالاترین جایگاه ها را خواهیم داشت.

بالار ادامه داد: بهترین منبع برای فیلمسازی، کتاب دفاع مقدس است. بنابراین از صدا وسیما و دیگر رسانه ها دعوت می کنم از این کتاب نهایت بهره را ببرند. امیدوارم جایزه یوسف نیز سرمشقی برای دیگر آیین‌ها و جایزه های ادبی باشد.

در ادامه این مراسم رونمایی از کتاب "یوسف4 " با حضور امیر سرتیپ دوم محمد بالار جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع‌مقدس، سرهنگ حسن رسولی منفرد معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، کامران پارسی نژاد دبیر علمی این دوره جایزه ادبی یوسف و مرتضی ظفرزاده مدیر فرهنگسرای ارسباران انجام شد.

هنگام رونمایی از این کتاب یکی از افسران بازنشسته نیروی هوایی ارتش اقدام به سرودن یک دو بیتی برای این کتاب کرد و این رباعی را برای حاضران خواند که با استقبال حضار روبرو شد.