به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه دو اعلام کرد مجموعه "کلاه قرمزی 4" کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما به تهیهکنندگی حمید مدرسی برای پخش در نوروز 90 تولید میشود. این مجموعه که دو سال پیش توانست رکورد بیشترین تماشاگران برنامهها را از آن خود کند، پیشبینی میشود در سال جدید نیز این موفقیت را دوباره تکرار کند.
این مجموعه با دکور و عروسکهای جدید و مهمانان متفاوت با تلاشهای ایرج طهماسب و حمید جبلی تهیه میشود. "کلاه قرمزی 4" در 16 قسمت تهیه میشود که دو قسمت آن در 27 و 28 اسفندماه روی آنتن میرود و ادامه قسمتهای آن با آغاز نوروز 90 از شبکه دو پخش میشود.
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