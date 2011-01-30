فرزانه کرم‌پور با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح و برنامه دومین رمان مشترک ما ریخته شده و تصمیم داریم این رمان را تالیف و منتشر کنیم.

وی با اشاره به اینکه تجربه رمان اول خیلی خوب بود، افزود: کار مشترک در نویسندگی برای جلوگیری از تک صدایی بسیار مهم است و ما می‌خواهیم این تجربه خاص را تکرار کنیم.

این نویسنده ادامه داد: همزمان با اتمام رمان مشترک "علائم حیاتی یک زن" تصمیم به نگارش کتاب جدیدی گرفتیم اما متاسفانه به دلیل مشغله کاری مهناز رونقی هنوز برای نوشتن اقدام نکردیم اما طرح‌ریزی آن انجام و به زودی استارت کار را خواهیم زد.

وی درباره استفاده از کاراکترهای زنانه در رمان‌های مشترک اظهارکرد: در ادبیات ایران ما شاهد سیل معرفی شخصیت‌های زنی هستیم که در آشپزخانه یا خانه زندانی است اما ما می‌خواهیم این فضا را در رمان‌های مشترکمان بشکنیم و کتاب‌هایی ارائه دهیم که زن تاثیری مستقیم در فضاسازی آن داشته باشد.

کرم‌پور بیان کرد: این تجربه سبب می‌شود ذهن سه زن نویسنده با تفکرات متفاوت، شخصیت زن ایرانی را تکامل بخشد و از نگاه تک بعدی جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه در معرفی شخصیت زن، روابط انسانی هم جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: ما باید طوری قلم را در مورد زن ایرانی بچرخانیم که دیگران به درک درستی از اوضاع اجتماعی ایران برسند.

این نویسنده افزود: به زودی در مورد دومین رمان مشترک سه نویسنده زن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.