ویروس واردات بلای جان صنعت نساجی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، صنعت گران خراسان رضوی معتقدند، واردات بی رویه پوشاک و پارچه، کمر صنعت نساجی را شکسته است.

تولید کنندگان می گویند واردات از چالشهای جدی برای کار آفرینی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و توسعه صنعت در استان به شمار می آید.

از این رو به حرکت در آوردن چرخهای تولید امروزه برای صنعتگران نساجی به یک کار سخت تبدیل شده است، مسئله ای که این روزها باعث شده واحدهای صنعتی تحت تاثیر ویروس واردات به کما فرو روند.

فرسودگی ماشین آلات انباشت کالاهای تولید شده در انبارها، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، کاهش تقاضای خرید تحت تأثیر واردات، رکود و قاچاق منسوجات ازجمله تنگناهایی است که این روزها کارآفرینان صنعت قدیمی نساجی با آن دست و پنجه نرم می کنند .

در کنار این مسائل، بدهی صنعتکاران به بانکها و رقابتی نبودن قیمت بعضی ازمحصولات با کالاهای خارجی نیز مزید بر علت شده که وضع این صنعت رو به افول بگذارد.

ظرفیتی که خاک می خورد

اولین کارخانه نساجی خراسان در سال ۱۳۱۳ تاسیس شد و پس از آن کارخانه های پنبه پاک کنی و پشم ریسی در استان شروع به فعالیت کردند.

امروزه صنعت نساجی در خراسان رضوی با ۳۸۴ واحد دارای پروانه بهره برداری، از نظر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمد یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی استان به شمار می رود.

اما در این میان برخی از تولید کنندگان از خالی ماندن بخش عمده ای از ظرفیت کارخانه های نساجی استان تحت تأثیر قاچاق و واردات خبر می دهند.

یکی از فعالان صنعت نساجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که واردات بی رویه تولید را فلج کرده است، اظهارداشت: این امر باعث رکود صنعت و تولید داخلی، گسترش بیکاری و تبعات آن و مهاجرت سرمایه ها به سوی فعالیتهای غیرتولیدی و عمدتا واردات شده است.

رضا حمیدی افزود: در صنعت نساجی در برخی از رشته ها مانند پتو بافی و پوشاک به دلیل واردات کالای ارزان قیمت چینی با چالش های زیادی مواجه شده ایم .

وی گفت: این در حالی است که در سایر رشته های نساجی با کاهش فروش واز دست دادن تدریجی بازار روبرو هستیم .

این صادرکننده نمونه ادامه داد: صنایع نساجی و چرم به دلیل واردات بی رویه اقلامی که بصورت رسمی، کم اظهاری وقاچاق وارد کشور می شود با مشکلات کوچک و بزرگ دست بگریبانند .

این کارشناس ارشد صنعت نساجی ادامه داد: در چنین شرایطی بعضی از صنعتگران بدلیل نگرانی ازسیل ویرانگر واردات بی رویه وقاچاق تمایلی به نوسازی وسرمایه گذاری مجدد ندارند.

در انتظار مدیریت واردات

پژوهشهای کارشناسان انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نشان می دهد با بهبود فضای کسب و کار و رقابتی شدن این صنعت، مدیریت واردات، در کنار نوسازی و حمایت می توان به این صنعت، قدیمی و پولساز جانی دوباره بخشید.

همین تحقیقات نشان می دهد، با وجود مزیتهای نسبی فراوان در صنعت نساجی که می تواند به عنوان نقطه مثبتی در تامین نیاز داخلی به منسوجات و پوشاک و دستیابی به بازارهای صادراتی و ارز آوری مناسب تلقی شود، حدود 40 درصد نیاز شهروندان به محصولات نساجی از طریق قاچاق و واردات تأمین می شود که این موضوع سالانه میلیون ها دلار به اقتصاد ملی ضرر می زند.

در این باره عضو انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی و مدیر عامل یکی از واحدهای تولیدی مطرح صنعت نساجی استان به خبرنگار مهر در مشهد گفت: قاچاق گسترده پوشاک و واردات بی رویه پارچه و منسوجات از کشورهایی چون چین و ترکیه، مشکل آفرین شده است.

محمد گلابگیر خواستار حمایت از تولید داخلی شد و افزود: خراسان رضوی یکی از استانهای پیشرو در صنعت نساجی است اما در واردات بی رویه روند توسعه این صنعت را بسیار کند کرده است.

وی واردات منسوجات را یکی از عوامل بازدارنده دانست و ادامه داد: در چنین شرایطی نوسازی این صنعت قدیمی همچنان با چالش های جدی مواجه است.

این پیشکسوت صنعت نساجی با بیان اینکه به دلیل مشکلات متعدد، برخی از واحدها ناچار به تعدیل کارگران خود شده اند، تصریح کرد: این واحدها در حال حاضر به دلیل واردات بی رویه با انباشت شدید تولید مواجه شده اند.

وی درباره رقابت با تولید کنندگان خارجی نیز اظهارداشت: قیمت تمام شده کالاهای ایرانی به دلیل نرخ سود بانکی، عوارض، بیمه، مالیات و مسأیل جانبی بالاتر از اجناس خارجی است، اما در زمینه کیفیت، منسوجات ایرانی از کیفیت بهتری برخوردار است.

وی با بیان این که ورود کالاها به صورت چمدانی کارآفرینی را از بین می برد، خاطر نشان کرد: در صورت توجه و کاهش مشکلات صنعت نساجی می تواند دو میلیون شغل در کشور ایجاد کند.

وی گفت: روزانه ۱۰ تن کالای نساجی به صورت چمدانی توسط مسافران از امارات، ترکیه، چین و بنگلادش و هندوستان وارد می شود.

گلابگیر تصریح کرد: هر چمدان انباشته از کالاهای نساجی که وارد کشور می شود، حداقل زمینه بیکاری یک کارگر را فراهم می کند.

وی از فرسوده بودن دستگاه های نساجی در استان خبر داد و افزود: بعضی از دستگاه های تولیدی ۳۵ سال قدمت دارد و این امر مشکلاتی را به وجود آورده است.

ضرورت مد سازی

کارشناسان بر این باورند در صنعت نساجی هنوز در زمینه مدسازی پوشاک و لباس عقب افتادگی های زیادی وجود دارد که اگر این عقب افتادگی ها جبران شود، سرانه مصرف محصولات نساجی و پوشاک نیز افزایش یافته و در نهایت به رونق بازار نساجان در این استان منجر خواهد شد.

در این باره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای کاهش واردات منسوجات، صنایع مرتبط باید نسبت تولید بهینه و نوآورانه همت کرده و دولت نیز با سیاستهای حمایتی خود زمینه توسعه این صنعت قدیمی را فراهم سازد.

مجید نصیر پور با بیان این که بخشی از صنعت نساجی خراسان رضوی نیازمند نوسازی است، افزود: 70 درصد صنعت نساجی کشور و از جمله واحدهای صنعتی این استان نیازمند بازسازی است.

وی اظهارداشت: صنعتگران خراسانی در صورت ایجاد بستر مناسب، می توانند با قدرت با تولید کنندگان خارجی رقابت کنند.

وی ادامه داد: برای بهبود شرایط فعلی صنعت نساجی حمایت های دولت از کارآفرینان این بخش ضروری است.

صنایع نساجی خراسان رضوی ۴ درصد واحدهای نساجی ۸ درصد اشتغال و 12 درصد سرمایه گذاری کل صنایع نساجی کشور را به خود اختصاص داده است .

این درحالی است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، صنایع نساجی این استان با هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال تولید ثروت 8.6 درصد سهم ارزش افزوده صنعت نساجی کشور را داراست.