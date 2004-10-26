بهمن اميني بازيكن تيم بسكتبال راه آهن با بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار" مهر" اظهار داشت: ما ازقبل خود را براي برد آماده كرده بوديم و علي رغم اينكه بسياري از تيمها و كارشناسان تيم بسكتبال پيكان را به جهت حضور چندين ستاره و بازيكن شاخص ، دست نيافتني مي دانند اما فرزاد كوهيان چندين بار تاكيد كرد كه مي توان حتي از سد تيم پيكان هم گذشت كه همين هم شد.
اميني افزود: درست همانطوري كه مربي تيم به ما قول داده بود روز به روز و بازي به بازي روند رو به رشدي را پشت سر گذاشتيم تا جايي كه پرمهره ترين تيم كشور را نيز شكست داديم. بازيكن تيم راه آهن در ادامه گفت: من فكر مي كنم اين برد علاوه بر آنكه براي تيم ما بسيار با ارزش بود و در بازيكنان انگيزه اي مضاعف براي بازي هاي آينده پيش آورد، براي پيكان عبرتي شد تا شكست را در همين ابتداي كار تجربه كرده و به فكر ترميم خود و برطرف كردن نقصانها باشد.
بازيكن تيم بسكتبال راه آهن در گفتگو با " مهر":
هدايت خوب كادر فني، باعث پيروزي تيم راه آهن شد
هدايت خوب فرزاد كوهيان سرمربي تيم و راهنمايي هاي به موقع او باعث شد تا مقابل تيم پرمهره پيكان به برتري برسيم.
بهمن اميني بازيكن تيم بسكتبال راه آهن با بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار" مهر" اظهار داشت: ما ازقبل خود را براي برد آماده كرده بوديم و علي رغم اينكه بسياري از تيمها و كارشناسان تيم بسكتبال پيكان را به جهت حضور چندين ستاره و بازيكن شاخص ، دست نيافتني مي دانند اما فرزاد كوهيان چندين بار تاكيد كرد كه مي توان حتي از سد تيم پيكان هم گذشت كه همين هم شد.
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