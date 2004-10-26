هدايت خوب كادر فني، باعث پيروزي تيم راه آهن شد

بهمن اميني بازيكن تيم بسكتبال راه آهن با بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار" مهر" اظهار داشت: ما ازقبل خود را براي برد آماده كرده بوديم و علي رغم اينكه بسياري از تيمها و كارشناسان تيم بسكتبال پيكان را به جهت حضور چندين ستاره و بازيكن شاخص ، دست نيافتني مي دانند اما فرزاد كوهيان چندين بار تاكيد كرد كه مي توان حتي از سد تيم پيكان هم گذشت كه همين هم شد.

اميني افزود: درست همانطوري كه مربي تيم به ما قول داده بود روز به روز و بازي به بازي روند رو به رشدي را پشت سر گذاشتيم تا جايي كه پرمهره ترين تيم كشور را نيز شكست داديم. بازيكن تيم راه آهن در ادامه گفت: من فكر مي كنم اين برد علاوه بر آنكه براي تيم ما بسيار با ارزش بود و در بازيكنان انگيزه اي مضاعف براي بازي هاي آينده پيش آورد، براي پيكان عبرتي شد تا شكست را در همين ابتداي كار تجربه كرده و به فكر ترميم خود و برطرف كردن نقصانها باشد.