هفت باند توزیع مواد مخدر در بوشهر منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ حجت الله نوری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پلیس مبارزه با موادمخدر استان طی مدت یاد شده در عملیات های متعدد، موفق به انهدام هفت باند فعال و گسترده موادمخدر در سطح استان شد.

وی با بیان اینکه در این مدت 49 نفر قاچاقچی و 169 نفر معتاد شناسایی و تحویل مراجع ذیصلاح داده شده است، افزود: مأموران مبارزه با موادمخدر استان در این عملیاتها مقدار 68 کیلو و 983 گرم موادمخدر از نوع تریاک، حشیش، هروئین و ... کشف و ضبط کرده اند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان بوشهر بیشترین کشفیات را متعلق به شهرستانهای بوشهر، دشتستان و پارس جنوبی عنوان کرد و اضافه کرد: طی این مدت 155 پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

نوری، نقش خانواده در پیشگیری از جوانان به سوی موادمخدر را بسیار مهم برشمرد و خاطرنشان ساخت: مطمئنا اگر در محیط خانواده فضای آرام، مناسب و سالمی برای جوانان محیا شود، هیچگاه آنان به دام اعتیاد نخواهند افتاد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان بوشهر به برگزاری دهها کلاس آموزشی آشنایی جوانان و شهروندان با موادمخدر و اثرات آن، توسط این پلیس خبر داد.