به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز یکشنبه در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت خارجه، اکبر رنجبر زاده نماینده مردم اسدآباد و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جایگاه موافقت قرار گرفت و گفت: علی اکبر صالحی با برنامه هایی که ارائه داده است در صدد اصلاح برنامه های گذشته وزارت امور خارجه است و این رویکرد اصلاحی و تحول برانگیز را به راحتی می توان در برنامه هایی که تقدیم مجلس کرده است خواند.

وی با اشاره به سوابق تحصیلی صالحی گفت: برخی ایراد می گیرند که ایشان لیسانس و فوق لیسانس فیزیک است و توانایی فعالیت در حوزه وزارت خارجه را ندارد این در حالیست که حداد عادل رئیس سابق مجلس شورای اسلامی نیز تخصص در رشته فیزیک دارند آیا باید گفت که ایشان نمی توانند فعالیت های درستی در رشته های غیر از رشته تحصیلیشان داشته باشند؟

وی افزود: صالحی شخصیت برجسته علمی است. شناخته شده جهانی است و در خانواده ای مذهبی، علمی و اخلاقی و ادبی بزرگ شده است و انتخاب وی به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه این پیام را به جهانیان می دهد که جمهوری اسلامی در بحث انرژی هسته ای و دستاوردهای علمی حرکت های رو به جلو داشته است.

رنجبرزاده همچنین با تاکید بر اشراف صالحی به دو زبان عربی و انگلیسی و تسلط و شناخت وی از کشورهای عربی منطقه، افزود: انتخاب ایشان به عنوان وزیر خارجه نشان می دهد که در آینده باید سیاست خارجی ما حرکتی به سوی عدالت گستری اسلامی و ترویج آن در جهان داشته باشد.

وی تاکید کرد: شناخت صالحی از کشورهای منطقه و تعاملش با کشورهای عربی نقطه قوت وی است چرا که به جهانیان اعلام می کند جمهوری اسلامی ایران در راه عدالت راه امام شهدا و رهبری را ادامه می دهد.

وی افزود: صالحی می تواند به دلیل تسلطی که به حوزه علمی دارد با زبان علم و عمل مقابل غرب بایستد و ذره ای از حقوق هسته ای ایران عقب نشینی نمی کند.

وی تاکید کرد: باید با رای بالا که به صالحی می دهید این پیام را به غرب و شرق بدهید که از او به عنوان وزیر امور خارجه حمایت می کنید و ملت ما بیدار، هوشیار و با بصیرت با رهبری فرزانه انقلاب پیش می رود.