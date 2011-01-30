45 هزار واحد مسکونی مهر در دو شهر جدید مشهد ساخته می شود

محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: مراحل ساخت واحدهای مسکونی مهر، در این دو شهر جدید با قوت، در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: از مجموع این واحدهای مسکونی به تازگی 374واحد، در شهر جدید گلبهار، به بهره برداری رسید.

قاسمی با بیان این که 32 هزار واحد مسکن مهر در خراسان رضوی با استفاده از فناوری نوین ساختمان و به صورت صنعتی در دست ساخت است، افزود: تاکنون سه هزار و 30 واحد مسکن مهر، در 9 شهر استان خراسان رضوی به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: این پروژه ها در شهرهای مشهد، کاشمر، تربت جام، نیشابور، رشتخوار، درگز، سبزوار، زاوه و گلبهار به بهره برداری رسیده که برای ساخت آنها، بیش از یک هزار میلیارد ریال، هزینه شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی همچنین از ساخت 29 مسجد در محل احداث ساختمان های مسکن مهر، در سطح استان خبر داد.

تاکنون بیش از 75 هزار نفر واجد شرایط دریافت تسهیلات مسکن مهر، برای دریافت تسهیلات آماده سازی، به بانک معرفی شده اند.