جانبازان بازنشسته مشمول حالت اشتغال آموزش وپرورش حقوق نگرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از جانبازان بازنشسته مشمول حالت اشتغال سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مدت هفت ماه است که حقوق نگرفته اند. این جانبازان در این مدت با مراجعات مکرری که به "معاون پشتیبانی اداره کل سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران" جهت دریافت حقوق خود داشته اند متاسفانه تا کنون به نتیجه ای نرسیده اند.

این در حالیست که حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش وپرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز بی اطلاعی از این مسئله گفت: مگر می شود وقتی حقوق و مزایای حق التدریسی ها را می دهیم حقوق و مزایای جانبازان را پرداخت نکنیم.

در همین رابطه یک مستخدم جانباز که سابقه 30 سال سابقه خدمت دارد پس از اینکه برای دریافت حقوق خود به سازمان بازنشستگی کشوری مراجعه کرده از سوی این سازمان تنها حکم برقراری حقوق بازنشستگی وی تائید شده اما پرداخت آن به دستگاه محل خدمت او محول شده است.

در این راستا از تاریخ 01/01/1381 و در اجرای بند 9 تبصره 4 قانون بودجه عمومی سال 1381 کل کشور که در قوانین بودجه سنوات بعد هم تکرار و در ماده 39 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384 پایدار گردیده، پرداخت حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال به عهده دستگاه ذیربط است.