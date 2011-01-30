تظاهرات در اروپا، آمریکا و کشورهای عربی/ حمایت جهانی از قیام ملت مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اقلیت مصریهای ساکن واشنگتن برای دومین روز پیاپی در برابر سفارت مصر تجمع کرده و خواستار تغییر در راس قدرت این کشور شدند.

در نیویورک نیز بیش از 2 هزار نفر که اکثر آنها اقلیت مصری بودند با تظاهرات در این شهر "حسنی مبارک" رئیس جمهور فعلی مصر را طاغوت خواندند.

در پایتخت انگلیس نیز جمعی از دانشجویان مصری با تجمع در برابر سفارت کشورشان حمایت خود را از قیام ملت در برابر مبارک اعلام کردند.

در پاریس نیز بیش از 500 نفر از اقلیت های مصری خواستار سقوط رژیم مبارک و تمامی دیکتاتورهای جهان عرب از قدرت شدند.

مردم اردن نیز در تظاهراتی که آن را در برابر سفارت مصر ترتیب دادند، همبستگی خود را با قیام ملت مصر علیه مبارک اعلام کردند.

دربیروت و تونس نیز مردم روز گذشته با تجمع در برخی میادین و معابر عمومی با حرکت اخیر ملت مصر اعلام همبستگی کردند.