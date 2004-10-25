رمضان بستري مناسب براي سازندگي جامعه است

حجت الاسلام سيد ولي الله محمودي نژاد رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان همدان در گفت و گو با خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" اظهار داشت : ماه مبارك رمضان ، به عنوان ماه عبادت و اطاعت امر خدا ، بهترين فرصت براي خودسازي و پالايش روح است .

وي افزود : عموم مردم نيز به خوبي به اين ارزشها واقف هستند و به همين دليل ، در طول سال در انتظار ماه مبارك رمضان هستند تا با بهره گيري از معنويت و ديگر ويژگي هاي خاص اين ماه ، به خدا نزديكتر شده ، با اعمال صالحي كه انجام مي دهند، ذخيره نيك وتوشه اي از خيرات و بركات براي ديگر ايام سال خود اندوخته كنند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان همدان با اشاره به اين كه به طور فطري و طبيعي ، عموم مردم از آمادگي بيشتري براي پذيرش موضوعات ديني - مذهبي برخوردار هستند گفت : در ماه رمضان بيش از هر زمان ديگري زمينه و بستر براي خود سازي ودر نتيجه آن ، سازندگي و پيرايش جامعه وجود دارد ، چرا كه مردم در اين ماه كمتر گناه كرده و در مقابل بيشتر عبادت مي كنند و در اين شرايط مباحث ديني و مذهبي را به دقت شنيده و مي پذيرند.

حجت الاسلام محمودي نژاد رمضان را ماه ميهماني خدا معرفي كرد و گفت : اين ماه ، زمان عفو و بخشش ، آمرزش گناهان و توبه است ، بنابراين به خوبي مي توان با بهره گيري از فرصت موجود در راستاي پالايش روح و فكر خود نيز اقدام كرد .

وي افزود : زمان يك ماهه رمضان ، همچنين فرصت مناسبي براي مسئولان فرهنگي جامعه است تا با برنامه هاي صحيح و كارشناسي ، در زمينه تبليغ و ترويج شعائر ديني فعاليت كرده ، نتايج مثبتي را به دست آورند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان همدان با تأكيد بر اين كه تمام مسئولان فرهنگي كشور بايد با توجه به زمينه فعاليت خود ، در اين مورد اقدام كنند گفت : در اين ميان سازمان تبليغات اسلامي به عنوان نهادي فرهنگي وتبليغي ، با اعزام مبلغ به اقصي نقاط ، در تلاش است تا با استفاده مناسب از تغيير روحي و معنوي اقشار مختلف مردم، در راستاي تبيين مباني ديني، پاسخگويي به شبهات و روشن كردن افكار عمومي ، اقدامات ارزنده و مثبتي داشته باشد .

حجت الاسلام محمودي نژاد يادآورشد : اين روحانيون ، پيش از ماه مبارك رمضان طي گردهمايي هايي ، در زمينه چگونگي ارائه مباحث و اولويت ها توجيه شده اند تا نتيجه اي كه از حضور وفعاليت آنها در مناطق مختلف حاصل مي شود ارزشمند ، مفيد و سازنده باشد .