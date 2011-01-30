  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۷

کانادا برادر زن دیکتاتور سابق تونس را اخراج می کند

کانادا برادر زن دیکتاتور سابق تونس را اخراج می کند

دولت کانادا اعلام کرده که برای اخراج برادر زن رئیس جمهوری پیشین تونس و استرداد وی به این کشور اقدام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتاوا اعلام کرده که "بلحسن طرابلسی" میلیاردر را که چند روز پیش و در پی سقوط دولت "زین العابدین بن علی" به این کشور فرار کرده بود اخراج خواهد کرد.

این اقدام کانادا در حالی صورت می گیرد که وزیر دادگستری تونس از پلیس بین المللی درخواست کرده است تا زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق این کشور، لیلا طرابلسی همسر وی و تمامی اعضای خانواده اش را که در ظلم به ملت تونس شریک بودند دستگیر کند.

وزیر دادگستری تونس در یک کنفرانس خبری همچنین افزود: عماد طرابلسی خواهر زاده لیلا طرابلسی و "ساغر الماطری" داماد بن علی که به خارج فرار کرده اند از دیگر اعضای خانواده بن علی هستند که تحت پیگرد می باشند.

کد مطلب 1242262

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها