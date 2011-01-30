کانادا برادر زن دیکتاتور سابق تونس را اخراج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتاوا اعلام کرده که "بلحسن طرابلسی" میلیاردر را که چند روز پیش و در پی سقوط دولت "زین العابدین بن علی" به این کشور فرار کرده بود اخراج خواهد کرد.

این اقدام کانادا در حالی صورت می گیرد که وزیر دادگستری تونس از پلیس بین المللی درخواست کرده است تا زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق این کشور، لیلا طرابلسی همسر وی و تمامی اعضای خانواده اش را که در ظلم به ملت تونس شریک بودند دستگیر کند.

وزیر دادگستری تونس در یک کنفرانس خبری همچنین افزود: عماد طرابلسی خواهر زاده لیلا طرابلسی و "ساغر الماطری" داماد بن علی که به خارج فرار کرده اند از دیگر اعضای خانواده بن علی هستند که تحت پیگرد می باشند.