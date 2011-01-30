ابوتراب خسروی که این روزها رمان "ملکان عذاب" را در انتظار دریافت مجوز دارد در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: این رمان نزدیک به یک سال است که آماده و در انتظار دریافت مجوز است که اگر مجوزش را بدهند توسط نشر ثالث منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: این رمان حاصل نوشتن‌هایم در 6 سال اخیر است که در نهایت تریلوژی اسفارکاتبان و رود راوی با آن تکمیل می‌شود.

نویسنده مجموعه داستان "هاویه" با اشاره به اینکه رمان اخیرش از لحاظ مفهومی و ساختاری در ادامه کارهای قبلی است، عنوان کرد: "ملکان عذاب" را نمی توان یک اثر تاریخی دانست و ربطی به تاریخ ندارد گرچه در بازه‌ای از تاریخ روایت می‌شود.

به گفته وی این کتاب نزدیک به 300 صفحه خواهد داشت.

ابوتراب خسروی دو رمان "اسفار کاتبان" و "رود راوی" و همچنین مجموعه داستانهای "هاویه" و "دیوان سومنات" را تاکنون به چاپ رسانده است که رمان "اسفار کاتبان" جایزه مهرگان ادب را به عنوان بهترین رمان سال 82 و "رود راوی" جایزه بنیاد گلشیری را به عنوان بهترین رمان مطلق سال 83 از آن خود کرده است.