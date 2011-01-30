۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۱

در گفتگو با مهر مطرح شد/

تریلوژی ابوتراب خسروی با "ملکان عذاب" کامل می‌شود

تریلوژی ابوتراب خسروی که دو رمان "اسفار کاتبان" و "رود راوی" آن پیش از این منتشر شده در صورت صدور مجوز "ملکان عذاب"، تکمیل می‌شود.

ابوتراب خسروی که این روزها رمان "ملکان عذاب" را در انتظار دریافت مجوز دارد در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: این رمان نزدیک به یک سال است که آماده و در انتظار دریافت مجوز است که اگر مجوزش را بدهند توسط نشر ثالث منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: این رمان حاصل نوشتن‌هایم در 6 سال اخیر است که در نهایت تریلوژی اسفارکاتبان و رود راوی با آن تکمیل می‌شود.

نویسنده مجموعه داستان "هاویه" با اشاره به اینکه رمان اخیرش از لحاظ مفهومی و ساختاری در ادامه کارهای قبلی است، عنوان کرد: "ملکان عذاب" را نمی توان یک اثر تاریخی دانست و ربطی به تاریخ ندارد گرچه در بازه‌ای از تاریخ روایت می‌شود.

به گفته وی این کتاب نزدیک به 300 صفحه خواهد داشت.

ابوتراب خسروی دو رمان "اسفار کاتبان" و "رود راوی" و همچنین مجموعه داستانهای "هاویه" و "دیوان سومنات" را تاکنون به چاپ رسانده است که رمان "اسفار کاتبان" جایزه مهرگان ادب را به عنوان بهترین رمان سال 82 و "رود راوی" جایزه بنیاد گلشیری را به عنوان بهترین رمان مطلق سال 83 از آن خود کرده است. 

