حاشیه های جلسه رای اعتماد به صالحی/ تذکرات نمایندگان و توضیحات رئیس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس که به بررسی رای اعتماد به وزیر امور خارجه اختصاص یافت، پرداختند و چند تن از نمایندگان تذکراتی را در صحن علنی مجلس اعلام کردند.

داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در تذکری بیان کرد: برخی از نمایندگان در موافقت با وزیر پیشنهادی مطرح کردند که ایشان در رشته MIT در مقطع دکتری تحصیل کرده اند این در حالی است که MIT نام رشته ایشان نیست بلکه نام دانشگاهی در آمریکا است و بهتر است دوستان اطلاعات دقیقی در این زمینه ارائه دهند.

لاریجانی نیز در پاسخ به تذکر قنبری گفت: درست است MIT اسم دانشگاه است و نه اسم رشته بهتر است اول در این زمینه نمایندگان مطالعه کنند.

عماد حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس درتذکری آیین نامه ای به استناد ماده 23 آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر حفظ انضباط جلسات مجلس گفت: متاسفانه ازدحام نمایندگان و مسئولان دولتی در ردیف جلوی صحن علنی مجلس آنقدر زیاد است که من نمایندگان موافق و مخالف را که در جایگاه قرار می گیرند نه می بینم و نه صدای آنان را می شنوم.

لاریجانی نیز در پاسخ به وی گفت: تذکر شما به جاست و دوستان نماینده باید به این تذکر توجه کنند و روی صندلی های خود مستقر شوند.

جمشید انصاری نماینده مردم زنجان نیز در تذکری آیین نامه ای با اشاره به سخنان احمدی نژاد در صحن علنی مجلس گفت: سخنان ایشان خارج از موضوع جلسه بود و شما به عنوان رئیس مجلس باید تذکر می دادید که در چارچوب جلسه صحبت کنند.

وی ادامه داد: گذشته از این موضوع احمدی نژاد درباره سیاست خارجی و برنامه های آینده این حوزه صحبت کرد که بخشی از آن متفاوت و بخشی مغایرت با برنامه ای که از سوی وزیر امور خارجه ارائه شده است، دارد. باید این را به ما اعلام کنند که بدانیم بر اساس کدامیک از این برنامه ها باید تصمیم گیری در مجلس شود.

لاریجانی نیز در ادامه گفت: صالحی در سخنان خود به این موضوع پاسخ می دهد.

در ادامه نیز بهروز جعفری نماینده مردم سمیرم در تذکری آیین نامه ای از فضاسازی که علیه رئیس جمهور قبل از سخنرانی ایشان در مجلس شده انتقاد کرد و گفت: اکنون نیز نمایندگان مخالف در قالب تذکراتی نظرات خود را اعلام می کنند و شما به عنوان رئیس مجلس باید پاسخ این فضاسازی ها علیه رئیس جمهور را بدهید و اجازه ندهید که تذکرات در صحن علنی مجلس در خارج از نوبت خود انجام شود.

لاریجانی نیز درپاسخ به وی گفت: من از ابتدای جلسه ازهمه نمایندگان خواهش کردم که تذکر ندهند و آخر جلسه به تذکرات گوش می دهیم این در حالی است که همه نمایندگان تذکر می دهند و از دیگران می خواهند که تذکر ندهند.