مصرف گازوئیل در خراسان شمالی 23 درصد کاهش یافت

ابوالفضل چلوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: مصرف بنزین نیز در خراسان شمالی در 10ماه امسال هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: در این مدت 10 میلیون و 488 هزار لیتر بنزین معمولی و 12 میلیون و 247 هزار لیتر گازوئیل در استان مصرف شده است.



وی افزود: مهم ترین علل کاهش میزان این مصارف به تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و کنترل های عملیاتی مربوط می شود.



چلوی همچنین از کاهش 51 درصدی مصرف نفت سفید در استان طی همین مدت خبر داد و گفت: با توجه به ذخیره سازی مناسب نفت سفید در نیمه نخست سال جاری، نیاز تمام روستاهای مصرف کننده این فرآورده به طور کامل تامین شده است و کاهش مصرف در این رابطه هم چنان ادامه خواهد داشت.



وی با اشاره به مصرف 57 هزار لیتر نفت کوره طی این مدت خاطر نشان کرد: این میزان هم نسبت به سال قبل 99 درصد کاهش داشته است.



مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی افزود: مصرف گاز مایع LPG با 847 هزار و 354 کیلوگرم تغییر خاصی نداشته اما مصرف CNG در استان طی همین مدت شش درصد افزایش داشته است.