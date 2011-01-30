برای دیپلماسی کشور احساس خطر می کنم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، داریوش قنبری که در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت خارجه امروز یکشنبه در صحن علنی مجلس سخن می گفت، اظهار داشت: با توجه به شخصیت علمی آقای صالحی دوست نداشتم که به عنوان مخالف سخن بگویم و اگر ایشان برای وزارت نیرو مطرح می شد حتما در موافقت ایشان سخن می گفتم.

وی با اشاره به برنامه وزیر پیشنهادی برای تصدی پست وزارت امور خارجه گفت: برنامه های مطرح شده آنقدر کلی و شعاری است که شاخصی برای اداره دستگاه دیپلماسی کشور از آن اتخاذ نمی شود و گویا وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را با دبیر کلی سازمان ملل اشتباه گرفته است زیرا بیش از آنکه به مولفه های دیپلماسی جمهوری اسلامی توجه کند به بحث کنترل و تغییر در جهان پرداخته است.

نماینده ایلام با اشاره به برخی ناکارآمدی ها و تعیین برخی از سفرای غیر مرتبط برای سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف، گفت: بیش از 20 سال است که دانشگاه های تحت عنوان روابط بین الملل تاسیس شده است که متخصص مباحث سیاست خارجی تربیت می کند و آیا جا ندارد بعد از 20 سال نیم نگاهی به متخصصان این مرکز داشته و از آنها استفاده شود؟ من واقعا برای دستگاه دیپلماسی کشور با این شرایط احساس خطر می کنم. زیرا با این وضعیت منافع ملی ما در جهان تامین نمی شود.

وی با اشاره به دوره مدیریت صالحی در سازمان انرژی اتمی نیز گفت: برغم مباحثی که مطرح می شود ایشان در زمان مدیریت خود در این سازمان نیز خوب کار نکرده است و برغم تاکید مکرر آژانس بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران گزارش همین آژانس مبنایی برای صدور قطعنامه چهارم علیه ایران شد.

قنبری افزود: اگر آقای صالحی خوب عمل می کردند و در عرصه رایزنی ها بهتر وارد می شدند می شد جلوی صدور قطعنامه ضد ایرانی را گرفت.

وی در پایان گفت: بخشی از کاستی های امروز کشور به موضوع سیاست خارجی مربوط می شود و ما باید واقعیت های این کاستی را بپذیریم.