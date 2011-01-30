دکتر بهمن نامور مطلق درمورد کتابهای آماده چاپش به خبرنگار مهر گفت: کتاب"بینا متنیت" یکی از روشها و نظریه‏های مهم در مطالعات ادبی و هنری است. تابحال کتاب تألیفی در این حوزه در ایران نداشتیم. در این کتاب بحث می‎شود که چگونه دلالتهای ادبی و هنری بواسطه متنهای پیشین ایجاد می‏شوند. به بیان دیگر هیچ متنی خلق و درک نمی‎شود مگر بواسطه متنهایی که از پیش آموخته‏ایم و کسب کرده‏ایم. هرمتن جدیدی به‌واسطه متنهای پیشین درک و خلق می‎شوند. این یک نظریه و تئوری خیلی مهمی است که حدود چهل سال است که در غرب حضور دارد و تحقیقات غربیها و برخی از کشورهای شرقی هم با این نظریه و نقد انجام گرفته است. متأسفانه ما در ایران به آن توجه چندانی نکرده‏ایم و من سعی کردم این نظریه را معرفی کنم و نظرات خودم را هم درکنار نظرات اندیشمندان غربی نظیر کریستوا، بارت، ژانت و دیگران ارائه دهم. این کتاب به‌زودی از سوی انتشارات سخن روانه بازار کتاب خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از زیرچاپ قرار گرفتن کتاب دیگرش با عنوان" گفتگو مندی در ادبیات و هنر" خبرداد و گفت: این کتاب مجموعه مقالاتی است که توسط اساتید ایرانی ارائه شده و به کوشش منگردآوری شده است. در آن به بحث گفتگو در درون ادبیات و هنر پرداخته‎ایم. اینکه چگونه در رمان گفتگومندی می‎تواند موجب زیبایی شناسی و جذابیت برای مخاطب باشد. راجع این مسئله در انواع هنرها مثل نقاشی، معماری خوشنویسی بحث کردیم. گفتیم که گفتگومندی در این هنرها یعنی چه؟ به‌ویژه در هنرهای کلامی نظیر سینما، تئاتر و رمان گفتگومندی یکی از عناصرمهم این هنرهاست که متأسفانه در ایران توجه چندانی به آن نشده است. گفتگومندی واژه‏ای است که برای اولین بار میخائیل باختین اندیشمند روسی مطرح می‏‎کند و امروزه درجهان، نظریه گفتگومندی و چندصدایی معروف است که ما سعی کردیم در آنجا فقط درحوزه ادبیات و هنر به آن بپردازیم.

این استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی از چاپ کتابش"دانشهای تطبیقی" درسالجاری ازسوی انتشارات سخن خبرداد و گفت: یکی از مشکلات جامعه ما این است که دانشهای ما ارتباطی با هم ندارند و بیش از حد تخصصی و کوچک شده‌اند. این کتاب مجموعه مقالاتی درباره فلسفه تطبیقی، ادبیات تطبیقی، حقوق تطبیقی، زبانشناسی تطبیقی و مقالاتی در این رابطه است که توسط اساتیدی نظیر دکتر رضا داوری دکتر ساجدی و دکتر انوشیروانی و بنده بیان شده‏است که درمجموع"دانشهای تطبیقی" را رقم زده است و توسط بنده گردآوری شده است. هدفش هم این است که دانشهای مختلف را به همدیگر پیوند بزند تا اینکه بتوانیم آن نگاه کلی و بزرگ به معرفت را دوباره کم کم درجامعه خودمان بازسازی کنیم.