صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیمش برابر ذوبآهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بازی مانند همه مسابقات لیگ است و تیم ما بدون حاشیه برای کسب سه امتیاز تلاش میکند و تنها هدف ما شکست ذوبآهن در این دیدار است.
وی با بیان اینکه در بازی پیشین هم مس مستحق رسیدن به پیروزی بود، خاطرنشان کرد: در آن دیدار نقض قانون نه اشتباه داوری باعث شکست ما شد اما در این بازی سعی میکنیم با ارائه یک بازی قابل قبول و کسب 3 امتیاز مسابقه به رده دوم جدول ردهبندی لیگ برتر صعود کنیم. البته امیدوارم در آینده شاهد اشتباه داوری در لیگ نباشیم.
سرمربی تیم فوتبال مس با ابراز رضایت از اردوی آمادهسازی این تیم در امارات که به رفع نقاط ضعف و قوت این تیم کمک کرد، اظهار داشت: در شرایط فعلی تیمهای بالای جدول برای حفظ موقعیت به فکر پیروزی در هر دیدار هستند و تیمهای انتهای جدول هم برای سقوط نکردن با هدف کسب امتیاز به میدان میآیند که همین مسئله کسب امتیاز در لیگ را سختتر کرده است.
وی فشردگی مسابقات لیگ و برگزاری 3 دیدار از 4 دیدار آینده اش در خارج از خانه را مشکلی برای تیمش دانست و افزود: با توجه به جایگاه مس در جدول ردهبندی لیگ برتر بعضیها قصد دارند با حاشیهسازی آرامش تیم را بر هم بزنند اما آنها به هدفشان نمیرسند. ضمن اینکه در باشگاه مس و تیم فوتبال آن مشکلی وجود نداشته و همه برای رسیدن به موفقیت متحد و همدل هستند.
مرفاوی با بیان اینکه کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بسیار سخت است اما همه در باشگاه مس برای رسیدن به این موفقیت تلاش میکنند، در پایان گفت: من تنها به موفقیت تیم خود فکر میکنم و نمیخواهم در مورد تیمهای دیگر صحبت کنم.
دیدار تکراری تیمهای ذوب آهن اصفهان و مس کرمان در چارچوب هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر ساعت 15 فردا دوشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
