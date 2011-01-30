99 درصد واحدهای صنفی ایلام دارای کالاهای استاندارد هستند

مسعود جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام بازار مصرف این استان را یکی از بهترین مراکز عرضه کشور به لحاظ عرضه کالاهای استاندارد توصیف کرد و گفت: بازرسی های به عمل آمده از مراکز عرضه نشانگر این است که 99 درصد از واحدهای صنفی فاقد کالاهای غیراستاندارد بوده اند و یا وجود کالاهای مذکور در آنها بسیار ناچیز بوده است .

وی افزود: در راستای طرح اجرای هماهنگ استاندارد (طاها) و تشدید نظارت بر مراکز عرضه کارشناسان این اداره کل پس از بازرسی از واحدهای صنفی سطح استان مراکز عرضه ای که اقدام به توزیع کالاهای فاقد علامت استاندارد کرده اند شناسایی و به واحد حقوقی این اداره کل معرفی کردند .

جوادی عنوان کرد: از 11 واحد صنفی متخلف که به مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده اند تاکنون هشت واحد صنفی در استان به دلیل عرضه کالاهای فاقد علامت استاندارد به پرداخت جریمه و جزای نقدی محکوم شده و پرونده سایر واحدها نیز در حال پیگیری حقوقی می باشند .