  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

البرادعی:

مبارک به فهم ملت مصر توهین کرد/ اعتراضات تا سقوط مبارک ادامه می یابد

مبارک به فهم ملت مصر توهین کرد/ اعتراضات تا سقوط مبارک ادامه می یابد

دبیرکل سابق آژانس و از مخالفان برجسته رژیم مبارک با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری مصر به فهم ملتش توهین کرده و پیام آنها را نمی فهمد اظهار داشت که اعتراضات تا زمان سقوط دیکتاتوری مصر ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد البرادعی" دبیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای و از رهبران مخالف در مصر در گفتگوی تلفنی با "تاگس انسایگر" با انتقاد شدید از حکومت مبارک و درخواست برای برکناری وی اظهار داشت: مبارک پیام ملت را نفهمیده و این رفتار یک توهین به فهم ملت مصر است.

البرادعی که از روز جمعه تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است خطاب به مبارک اظهار داشت: اینکه شما من را تحت بازداشت خانگی قرار داده اید نشان می دهد که مشکل دارید، اما این نمی تواند از سقوط رژیم شما جلوگیری کند.

البرادعی در ادامه اظهار داشت: در این باره که حکومت مصر دیکتاتوری است در کشور تفاهم و اتفاق نظر وجود دارد. سخنان مبارک در تلویزیون کاملا دلسرد کننده بود. مصر به یک شروع جدید نیاز دارد. اگر یک رژیم چنین اقدامات شرم آوری را علیه یک برنده جایزه صلح نوبل انجام دهد این مرحله شروعی برای پایان چنین حکومتی است.

وی با تاکید بر اینکه اعتراضات تا زمان سقوط رژیم مبارک ادامه خواهد یافت افزود: من امیدوارم مبارک این پیام را بشنود قبل از اینکه شرایط ناراحت کننده شود.
 

کد مطلب 1242328

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها