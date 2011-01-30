مبارک به فهم ملت مصر توهین کرد/ اعتراضات تا سقوط مبارک ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد البرادعی" دبیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای و از رهبران مخالف در مصر در گفتگوی تلفنی با "تاگس انسایگر" با انتقاد شدید از حکومت مبارک و درخواست برای برکناری وی اظهار داشت: مبارک پیام ملت را نفهمیده و این رفتار یک توهین به فهم ملت مصر است.

البرادعی که از روز جمعه تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است خطاب به مبارک اظهار داشت: اینکه شما من را تحت بازداشت خانگی قرار داده اید نشان می دهد که مشکل دارید، اما این نمی تواند از سقوط رژیم شما جلوگیری کند.

البرادعی در ادامه اظهار داشت: در این باره که حکومت مصر دیکتاتوری است در کشور تفاهم و اتفاق نظر وجود دارد. سخنان مبارک در تلویزیون کاملا دلسرد کننده بود. مصر به یک شروع جدید نیاز دارد. اگر یک رژیم چنین اقدامات شرم آوری را علیه یک برنده جایزه صلح نوبل انجام دهد این مرحله شروعی برای پایان چنین حکومتی است.

وی با تاکید بر اینکه اعتراضات تا زمان سقوط رژیم مبارک ادامه خواهد یافت افزود: من امیدوارم مبارک این پیام را بشنود قبل از اینکه شرایط ناراحت کننده شود.

